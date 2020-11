Bastianini wereldkampioen na intense race, Gardner wint eerste GP

Gardner begon van pole-position en nam de leiding, maar kreeg halverwege de race bezoek van Luca Marini. Ook Sam Lowes, die met een zware handblessure reed, reed even aan de leiding in de wedstrijd. Uiteindelijk wist Gardner zich weer naar voren te rijden en wist hij de strijd met Marini in zijn voordeel te beslissen. De Australiër kwam met een marge van anderhalve seconde aan de finish. Het was voor Gardner, die op een 2019-versie van de Kalex rijdt, zijn eerste overwinning op Grand Prix-niveau.

Marini werd tweede en verloor de titelstrijd met een sterke race. Na de Franse GP ging het allemaal mis voor de Italiaan, die zich in de laatste races knap herstelde. Lowes werd derde en deed daarmee het maximale. Hij eindigde op de derde plaats in het kampioenschap. Marco Bezzecchi werd vierde in de Portugese GP. Bastianini stelde de wereldtitel veilig met een vijfde plaats, hij vocht gedurende de race een intens gevecht uit met Bezzecchi, Jorge Martin en Augusto Fernadez. De Italtrans-rijder deed genoeg en pakte in pas zijn tweede seizoen de wereldtitel. Hij rijdt volgend seizoen bij Avintia Ducati in de MotoGP.

Martin werd zesde voor Joe Roberts, die naar verwachting binnenkort gepresenteerd wordt bij het MotoGP-team van Aprilia. Fernandez werd achtste voor Lorenzo Baldassarri en Xavi Vierge.

Bo Bendsneyder werkte zondag een hele aardige slotrace van zijn Moto2-carrière af. De Rotterdammer verloor bij de start wel wat plekken, maar hij vocht zich daarna knap terug richting de punten. Uiteindelijk wist hij ook Qatar-winnaar Tetsuta Nagashima te verschalken en kwam zo op de dertiende plaats aan de finish. Voor Bendsneyder was het na twee seizoenen zijn laatste race bij RW Racing, hij gaat zijn carrière naar verwachting vervolgen in het WK Supersport.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Portugal - Race