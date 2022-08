Fernandez pakt Moto2-pole op Silverstone, P7 Bendsneyder

Vanuit de eerste kwalificatie waren Jorge Navarro, Manuel Gonzales, Alessandro Zaccone en Somkiat Chantra gepromoveerd naar Q2, de strijd voor de pole-position. Zonta van den Goorbergh strandde in die sessie. De RW Racing-coureur eindigde desalniettemin op een verdienstelijke achtste plaats. Hij liet ervaren namen als Niccolo Antonelli en Simone Corsi achter zich. De coureur uit Breda neemt zondag de 22e startplek in.

Bo Bendsneyder had zich via de vrije trainingen rechtstreeks geplaatst voor de tweede kwalificatiesessie. De Rotterdammer stond na drie oefentrainingen vijfde. Bendsneyder koos er in de openingsfase van de kwalificatie voor om een sleepje te pakken van Navarro en plukte daar de vruchten van. Hij noteerde de tweede tijd (2.04.772). Hij was daarmee sneller dan zijn beste tijd uit de oefensessies en maar een fractie langzamer dan Joe Roberts (2.04.752). Navarro nam de derde plaats in.

Augusto Fernandez, winnaar van de laatste twee races en met Celestino Vietti Ramus aanvoerder in het kampioenschap (beiden 146 punten), verbeterde halverwege de sessie de beste tijd naar 2.04.630. Nadat Albert Arenas tot 2.04.386 was gekomen, sloeg Fernandez terug met 2.04.130. In zijn laatste ronde wist de KTM-man de toptijd verder aan te scherpen tot 2.04.103, een tiende boven het polerecord. Hij tekende daarmee voor zijn eerste pole sinds de Catalaanse Grand Prix van 2019, ruim drie jaar geleden.

Roberts werd met 2.04.137 tweede. De derde plaats ging naar Ai Ogura (tevens derde in het WK). Arenas en Vietti stellen zich op als vierde en vijfde. Vietti was een van de twee rijders die onderuit gingen, thuisrijder Jake Dixon was de andere. Bendsneyder stond in slotfase even zesde. Hij zag Dixon nog langszij komen en werd zodoende zevende.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 Grand Prix van Groot-Brittannië