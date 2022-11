Fernandez Moto2-wereldkampioen na crash Ogura, Acosta wint finale

Voor de Moto2-wedstrijd in Valencia waren nog twee kandidaten voor de titel. Augusto Fernandez begon vanaf de derde startplek aan de race met een voorsprong van 9,5 punten op Ai Ogura, die als vijfde op de grid stond. Polesitter was Alonso Lopez en hij maakt ook de beste start. Hij ging aan kop voor Pedro Acosta terwijl Ogura al opstoomde naar de vierde plek ten koste van Fernandez, die een moeizame aanloop kende. Acosta had geen last van zenuwen, de Moto3-wereldkampioen van 2021 pakte Lopez bij de eerste mogelijkheid.

In de tweede ronde probeerde Lopez terug te komen, maar hij ging heel wijd en nam Acosta mee. Tony Arbolino én Ai Ogura kwamen onderdoor. Beide heren sloegen gelijk een gaatje terwijl Acosta en Lopez bleven vechten. In een paar ronden zat Lopez zo op de limiet dat hij fouten begon te maken. In de vierde ronde ging hij te wijd in de zesde bocht en vervolgens ging het een bocht later helemaal mis. Hij ging onderuit en kon de rookietitel in de Moto2-klasse wel vergeten. Die eer zou voor Pedro Acosta zijn.

WK-leider Fernandez zag het allemaal gebeuren en wilde uit de problemen blijven, maar zag uit de achtergrond de gestalte van Cameron Beaubier op te doemen. De Amerikaan reed zondag zijn laatste Moto2-race en wilde afscheid nemen met een mooi resultaat. Aan het begin van de zesde ronde zette hij zijn American Racing-machine langszij bij Fernandez, maar een bijna een ronde later ging het mis. Bij het ingaan van bocht 14 gleed de Amerikaan onderuit. Op datzelfde punt ging ook Taiga Hada, de teamgenoot van Bo Bendsneyder, onderuit. Celestino Vietti’s rampseizoen kreeg een pijnlijk staartje, hij ging na Beaubier en Hada ook onderuit.

Vooraan was Arbolino nog altijd de leider voor Ogura en Acosta. De KTM Ajo-rijder kon zijn teamgenoot Fernandez een grote dienst bewijzen door de Japanner te verslaan. Aan het begin van de achtste ronde ging Acosta voorbij aan de Honda Team Asia-rijder, wat volgde was een gevecht. Ogura sloeg terug, maar door de zevende bocht ging het helemaal mis voor de coureur. Nog voor het rempunt van de achtste bocht gleed de voorkant van de machine weg en sloeg hij hard onderuit. Daarmee was de titelstrijd in de Moto2-klasse beslist in het voordeel van Augusto Fernandez, die de crash voor zich zag gebeuren. Ogura lag uit de wedstrijd en werd achter op de scooter teruggebracht naar de paddock waar zijn familieleden met geëmotioneerd toekeken.

Het speelde zich allemaal af achter Arbolino, de raceleider die beide KTM Ajo-rijders in zijn nek had. Het duurde tot de twaalfde ronde voordat Acosta de aanval weer inzette, hij ging naar de eerste plek. Het duurde twee ronden voordat Fernandez het voorbeeld van Acosta volgde, ook hij passeerde Arbolino die de prijs betaalde voor een hele sterke openingsfase. Voor Honda Team Asia was het drama compleet nadat ook Somkiat Chantra ook ten val kwam. Het gebeurde notabene op dezelfde manier in de achtste bocht, waar zijn teamgenoot even daarvoor ook zijn Waterloo vond.

Verder naar achteren speelde zich nog meer drama af. Mattia Pasini, de vervanger van Barry Baltus bij RW Racing, werd werkelijk onderuit geveegd door Jeremy Alcoba. De ervaren Italiaan was woedend en had een punt, Alcoba kreeg slechts een long lap-penalty waarmee hij eigenlijk niets verloor. Zijn voorsprong op de achtervolgers was groot genoeg om er zonder positieverlies af te komen. Aron Canet lag op koers voor de vijfde of zesde plek in de race, maar ook hij ging onderuit.

Fernandez probeerde in de laatste ronden nog in de buurt te komen, maar hij kwam niet meer in de buurt van Acosta. De 25-jarige Madrileen mocht zijn wereldtitel vieren met een tweede plek in de afsluitende Moto2-race, enkele dagen voordat hij zijn MotoGP-debuut maakt bij Tech3 GasGas Factory Racing. Voor Aki Ajo was het de tweede wereldtitel op rij, Fernandez werd daarmee de opvolger van Remy Gardner. Fernandez werd de zesde Spaanse wereldkampioen in de Moto2-klasse.

De zege van Acosta bracht hem de rookietitel, Tony Arbolino eindigde op grote afstand als derde. Fermin Aldeguer eindigde op de vierde plek voor Albert Arenas, volgend jaar de opvolger van Fernandez bij KTM Ajo. Manuel Gonzalez werd zesde voor Jake Dixon en Alcoba. De indrukwekkende Moto2-rookie Senna Agius eindigde als vervanger van Sam Lowes op de negende plek terwijl Marcel Schrotter de top-tien compleet maakte.

Bo Bendsneyder sloot het seizoen af met de elfde plek in Valencia. Zonta van den Goorbergh eindigde de wedstrijd op de 21ste plek.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Valencia