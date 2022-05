Dominante zege Fernandez in Le Mans, Bendsneyder veertiende

Moto3-wereldkampioen Pedro Acosta had zaterdag voor het eerst pole-position gepakt in de tweede klasse van het wereldkampioenschap. Hij werd op de eerste startrij vergezeld door Jake Dixon en Augusto Fernandez. De nummer vier, Sam Lowes, moest verstek laten gaan in de race. Hij klokte zaterdag weliswaar de vierde tijd in de race tegen de klok, maar crashte ook vrij hard. Vanwege een pijnlijke nek en duizeligheid werd hij door de artsen aan de kant gehouden. Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh schoven daardoor nog een plekje op. Bendsneyder ging van de achtste plaats van start, Van den Goorbergh begon vanaf de 25ste stek aan zijn eerste race op het Bugatti Circuit van Le Mans. Er lagen kansen voor de mannen met aspiraties voor het kampioenschap: WK-leider Celestino Vietti moest namelijk vanaf de achttiende plek aan de race beginnen.

Acosta maakte op een uitverkocht Bugatti Circuit een fabelachtige start en reed vanaf het begin een bijzonder hoog tempo. Enkel teamgenoot Fernandez kon het tempo volgen terwijl Dixon veel plekken prijsgaf in de eerste ronde. Verder naar achteren liep ook Bo Bendsneyder averij op. Hij werd in de eerste bochten gebruikt als speelbal en viel terug tot de veertiende plek. Niet veel later verloor hij nog een paar plekken en lag hij zelfs even buiten de punten. Van den Goorbergh maakte op zijn beurt wel een aardige start, hij kwam op de 24ste plek door na de openingsronde.

Wat volgde was een herkenbaar beeld uit het Moto2-kampioenschap van vorig jaar: twee Ajo KTM-rijders aan kop. Ditmaal waren het Acosta en Augusto Fernandez in plaats van Remy Gardner en Raul Fernandez. Al na zes ronden hadden zij een voorsprong van ruim vier seconden op Aron Canet, die de derde plek bezette. Een incident tussen Albert Arenas en Alonso Lopez (de vervanger van Romano Fenati bij SpeedUp) in Le Musée zorgde ervoor dat ook zij uit de top-vijf vielen. Alle chaos vooraan zorgde ervoor dat Bendsneyder opgeklommen was naar de dertiende plek, maar zijn opmars werd gestokt door een long lap-penalty omdat hij op enig moment een stuk van de baan afgesneden had. Bendsneyder verloor ruim drie seconden door de long lap en viel zo weer buiten de punten.

Acosta bekoopt tempoversnelling met valpartij

De twaalfde ronde was voor Acosta het moment om het tempo vooraan nogmaals op te voeren. Hij had even daarvoor zijn persoonlijk snelste ronde gereden en leek teamgenoot Fernandez onder druk te zetten. De jongeling moest zijn tempoversnelling echter bekopen met een crash. In La Chapelle verloor hij grip en ging hij onderuit. Fernandez kwam daardoor aan kop met een voorsprong van ruim zes seconden op Canet, hij kreeg in de tweede helft van de race gezelschap van Cameron Beaubier en Somkiat Chantra. Tien ronden voor het einde van de wedstrijd zette Chantra de aanval in bij Canet, die daardoor meteen twee plekken verloor.

Vooraan kwam de overwinning van Fernandez niet meer in gevaar. De Spanjaard bezorgde zijn teambaas Aki Ajo daarmee de tweede overwinning van de dag, in de Moto3-klasse ging de winst ook al naar Ajo-protegé Jaume Masia. De 24-jarige Fernandez kwam met een voorsprong van bijna vier seconden aan de finish voor zijn eerste overwinning in bijna drie jaar. De strijd om de tweede plek ging na een interessante schermutseling naar Aron Canet, die profiteerde van een foutje van Chantra. De Thai ging in Garage Vert even buiten de baan en viel terug naar de vierde plek. Canet slaagde erin weg te rijden in de laatste twee ronden, Chantra herpakte zich en vocht in de laatste ronden voor een podium met Beaubier. Bij de voorlaatste passage van Raccordement zette Chantra zijn Kalex aan de binnenzijde bij de Amerikaan en ging hij weer naar de laatste podiumplek. Beaubier kon niet meer counteren en werd vierde achter Fernandez, Canet en Chantra.

Ai Ogura kwam op de vijfde plek aan de finish voor Marcel Schrotter en Joe Roberts. WK-leider Celestino Vietti reed op enig moment buiten de top-twintig, maar finishte een indrukwekkende inhaalrace op de achtste plek. Hij beperkte het puntenverlies ten opzichte van Ogura en blijft daardoor de leider in het wereldkampioenschap. Jorge Navarro werd negende voor Stefano Manzi.

Bendsneyder kende een lastige race, mede door zijn long lap-penalty. Hij sleepte uiteindelijk nog een paar punten uit het vuur, de veertiende plek was het maximale voor de Nederlander.

Baltus geeft top-tien weg, Van den Goorbergh zeventiende

Barry Baltus was voor de Nederlandse RW Racing-formatie onderweg naar een prachtig resultaat. De Belg lag comfortabel in de top-tien toen hij in de twintigste ronde ten val kwam in de zevende bocht. Hij viel daardoor uit en zou puntloos blijven, voor de eerste keer in vier races. Door de slijtageslag kwam ook Van den Goorbergh nog in de buurt van de punten, maar de Nederlandse rookie besloot zijn eerste kennismaking met Le Mans op de zeventiende plek.

De volgende race in het Moto2-kampioenschap is de Grand Prix van Italië, die in het laatste weekend van mei verreden wordt in Mugello.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Frankrijk