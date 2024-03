Canet pakt pole voor Moto2-opener in Qatar, Van den Goorbergh tiende

Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder houden ook in 2024 weer de Nederlandse eer hoog in de Moto2. Ze begonnen goed aan het openingsweekend in Qatar door zaterdagochtend bij de eerste veertien te eindigen in de afsluitende training en daarmee rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen. Van den Goorbergh deed dat met een keurige zesde tijd, Bendsneyder vond zijn naam terug op P12. Zij konden daardoor het eerste deel van de kwalificatie overslaan, iets wat ook gold voor grote namen als Aron Canet, Tony Arbolino, Fermín Aldeguer en Celestino Vietti.

De zeven nieuwkomers in de Moto2 waren wel veroordeeld tot deelname aan Q1 in Qatar, die om 17.45 uur lokale tijd - 15.45 uur in Nederland - begon. Ze bevonden zich in goed gezelschap met onder meer Albert Arenas en Joe Roberts, die twee keer pole pakte in Qatar, eveneens in het eerste segment. Arenas begon ijzersterk en kwam na twee verbeteringen uit op 1.57.652, een tijd die alleen nog verbeterd zou worden door Roberts. De Amerikaan noteerde 1.57.651 om zich als snelste te plaatsen voor Q2. Barry Baltus klokte op twee tienden de derde tijd en verzekerde zich zo ook van een plek in Q2, waar hij gezelschap krijgt van Jeremy Alcoba.

Met Roberts, Arenas, Baltus en Alcoba was het achttienkoppige startveld voor Q2 rond. Gedurende vijftien minuten kregen ze de kans om zich te verzekeren van een zo goed mogelijke startpositie. Ten opzichte van Q1 werd het tempo nog iets opgevoerd, want met zijn eerste poging klokte Arenas een nieuw ronderecord met 1.57.025. Alonso López sloot aan op P2, voor Aron Canet en Izan Guevara. Van den Goorbergh en Bendsneyder namen meteen plaats op de posities zes en acht. Van den Goorbergh leek daarna zijn tijd te gaan verbeteren en wat plekjes te klimmen, totdat hij in de laatste bocht onderuit ging.

Bij aanvang van de laatste vijf minuten stond Arenas nog altijd bovenaan, maar op nieuwe banden wilde iedereen graag nog een aanval doen. Het leidde tot een reeks rode sectortijden en verbeteringen. Canet nam met nog twee minuten te gaan P1 over door 1.56.788 te rijden en dat bleek uiteindelijk genoeg voor pole-position. López volgde op een tiende op de tweede positie, terwijl Arenas genoegen moest nemen met de derde stek. Manuel Gonzalez klokte de vierde tijd en deelt de tweede startrij zondag met Arbolino en Baltus, die daarmee de beste RW Racing GP-rijder was. Aldeguer stelde ietwat teleur met P7, terwijl Marcos Ramirez, Guevara en Van den Goorbergh de top-tien completeerden. Bendsneyder kon zich in de slotfase niet meer verbeteren en strandde op de zeventiende positie.

De openingsrace van het Moto2-seizoen 2024 op Lusail International Circuit wordt zondag om 16.15 uur op gang gebracht.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van Qatar