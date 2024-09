Canet grijpt pole in Moto2-kwalificatie, Van den Goorbergh 20ste

Door de absentie van Italtrans-rijders Diogo Moreira en Dennis Foggia verschenen 28 rijders aan de start van de Moto2-kwalificatie voor de Grand Prix van Indonesië. De helft daarvan moest zich meteen op het asfalt melden tijdens het eerste segment, waarin nog vier startbewijzen voor Q2 werden verdeeld. Zonta van den Goorbergh was een van de deelnemers aan Q1, nadat hij zich in de trainingen niet rechtstreeks kon plaatsen. Hij bevond zich echter in aardig gezelschap, want ook Sergio García, de nummer twee in de titelstrijd, en Marcos Ramírez moesten zich in Q1 al melden.

De strijd om de vier plekjes in Q2 draaide uit op een spannende strijd met kleine verschillen. Darryn Binder was de snelste rijder in de openingsfase, totdat Albert Arenas de regie overnam door 1.34.157 te noteren. De Gresini-rijder scherpte die tijd nog aan tot 1.33.881, een tijd die uiteindelijk ook genoeg bleek om als snelste door te dringen tot het tweede kwalificatiedeel. García verbeterde zich tegen het einde en plaatste zich als nummer twee voor Q2, gevolgd door Binder en Barry Baltus. Zonta van den Goorbergh leek in de laatste minuten ook op weg naar een plekje bij de eerste vier en misschien zelfs wel de snelste tijd, totdat hij in bocht 13 onderuit ging. Hij strandde daardoor op P6, wat de 20ste startpositie betekent voor de race op zondag.

Ook minimale verschillen in Q2

Achttien rijders mochten vervolgens uitmaken wie er met pole-position aan de haal ging op Mandalika International Street Circuit. Terwijl Arón Canet de koe bij de horens vatte door 1.33.624 als eerste richttijd te rijden, schakelde Celestino Vietti zichzelf uit met een crash in de snelle bocht 5. De motorfiets van de Italiaan was echter snel terug in de pits, maar die bleek niet op tijd gerepareerd om nog een tijd te kunnen rijden. De strijd om pole-position ging intussen gewoon verder en draaide ook uit op een spannende strijd, waarin Canet goede zaken deed door zijn snelste tijd in de slotfase aan te scherpen tot 1.33.434.

Die tijd bleek net genoeg, waardoor Canet de pole-position veiligstelde in Indonesië. Het verschil met Jake Dixon en Ai Ogura, de nummers twee en drie, bedroeg echter slechts 0.069 en 0.070 seconde. Zij vormen zondag de eerste startrij, voor Manuel González, Fermín Aldeguer en Alonso López. Tony Arbolino noteerde de zevende tijd, met Joe Roberts, Somkiat Chantra en Jeremy Alcoba eveneens in de top-tien. García strandde uiteindelijk op de vijftiende positie, ondanks een achterstand van slechts 0.479 seconde op polesitter Canet.

Zondag staat de Moto2 Grand Prix van Indonesië op het programma. De race begint om 13.15 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 07.15 uur.

