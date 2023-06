Canet pakt pole GP Italië ondanks crash, Nederlanders in achterveld

Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh visten achter het net in Q1, waarin de beste vier doorgaan naar Q2. Bendsneyder werd zesde. Daarmee neemt de rijder van Pertamina Mandalika SAG zondag de twintigste startplaats in. De Rotterdammer kent een moeilijk weekend. Bendsneyder werd in de drie vrije trainingen achtereenvolgens 18e, 24e en 20e. Fieten Olie Racing-rijder Van den Goorbergh moest het in de kwalificatie doen met de achtste plaats, goed voor P22. Rond die plek eindigde hij ook in de oefensessies.

Aron Canet stond in Q2 met nog vijf minuten te gaan bovenaan met 1.50.796. De Spanjaard, vijfde in het WK, ging er echter hard af waardoor hij zijn voorlopige pole-position in de slotfase niet kon verdedigen. Uiteindelijk hoefde dat ook niet, want de concurrentie kwam niet aan zijn tijd. WK-tweede Pedro Acosta pakte P2, Sam Lowes werd derde. Joe Roberts, Filip Salac en Jake Dixon bezetten zondag de tweede rij. Kampioenschapsleider Tony Arbolino kwam niet verder dan P10.

De Moto2 Grand Prix van Italië begint zondag om 12.15 uur.

De volledige uitslag van Q2: