Na afloop van de derde vrije training van zaterdagochtend werd voor de Moto2-rijders de eerste balans opgemaakt, waarbij de snelste veertien rijders op de gecombineerde ranglijst direct toegang kregen tot Q2. De overige achttien rijders moesten zich echter in Q1 melden om een van de vier resterende plekjes in de strijd om pole-position te veroveren. Dat gold onder meer voor Nederlanders Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder, al waren er met Somkiat Chantra, Ai Ogura en Tony Arbolino ook enkele grote namen die zich in Q1 moesten melden.

Veel succes hadden de Nederlanders niet in Q1. Van den Goorbergh hield zich het beste staande in het eerste kwalificatiedeel en leek op een gegeven moment op weg naar een tijd die mogelijk genoeg was geweest voor de top-vier, maar door een fout in de laatste bocht ging de ronde door het putje. Uiteindelijk kwam de rijder van Fieten Olie Racing GP tot de zesde tijd, waarmee hij Bendsneyder ruimschoots aftroefde. De Rotterdammer van SAG Racing Team moest het doen met de dertiende tijd. Filip Salac was met 1.33.754 de snelste man van de sessie en plaatste zich zodoende voor Q2, waar hij gezelschap kreeg van Chantra, Ogura en Joe Roberts. Arbolino viel zodoende met zijn vijfde tijd dus ook buiten de boot.

Om 14.10 uur begonnen de achttien overgebleven rijders aan de strijd om pole-position. Aron Canet trapte de sessie sterk af door een eerste serieuze richttijd te noteren, al dook Jake Dixon daar in de eerste helft van de sessie al onderdoor met 1.33.738. Sam Lowes nam vervolgens de koppositie over door de tijd van de GasGas-rijder met veertien duizendsten aan te scherpen. Ook die tijd zou niet gigantisch lang standhouden, want Fermin Aldeguer dook er fors onderdoor met 1.33.488. Met die rondetijd leek de winnaar van de afgelopen drie Moto2-races tot de laatste seconden met pole-position aan de haal te gaan.

Dat was echter buiten Canet gerekend. Terwijl Aldeguer al naar het publiek zwaaide in de veronderstelling dat hij pole had, noteerde de Pons-rijder in de laatste kwalificatie van het team 1.33.314 om met de beste startpositie aan de haal te gaan. Op een kleine twee tienden was Aldeguer tweede, terwijl Marcos Ramirez de eerste rij completeerde. Lowes, Dixon en kampioen Pedro Acosta verzekerden zich van een plekje op de tweede rij, terwijl Roberts, Salac, Albert Arenas en Chantra de top-tien completeren. Van den Goorbergh vertrekt zondag in de seizoensfinale vanaf de twintigste positie, Bendsneyder start dan vanaf P27.

Uitslag kwalificatie MotoGP GP van Valencia