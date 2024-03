Canet boekt eindelijk eerste Moto2-zege in Portugal na crash López

De Nederlanders in de Moto2 kenden geen geweldige kwalificatie op Autódromo Internacional do Algarve, de plaats van handeling voor de Portugese Grand Prix. Bo Bendsneyder plaatste zich weliswaar rechtstreeks voor Q2, maar was in die sessie de langzaamste. Daardoor moest de Gas Up-rijder vanaf de achttiende positie starten, één plekje voor landgenoot Zonta van den Goorbergh. De 18-jarige rijder van RW Racing GP kwam net tekort voor een plaats in Q2 en bleef zodoende steken op de negentiende startpositie. Manuel González verzekerde zich van pole-position voor de race over 21 ronden, met Fermín Aldeguer en Arón Canet naast hem op de eerste rij.

González kwam uitstekend van zijn plek en dook als eerste door de eerste bocht, maar twee bochten later zag hij zowel Aldeguer, Alonso López als de sterk gestarte Ai Ogura voorbijkomen. In die volgorde zou het viertal ook over start-finish komen na de eerste ronde, voor Albert Arenas en Joe Roberts. Canet kwam als zevende door na een matige start en een foutje in bocht 13, terwijl Tony Arbolino, Marcos Ramirez en Somkiat Chantra de top-tien completeerden. Van den Goorbergh klom in de openingsronde op naar de zeventiende stek, Bendsneyder viel juist terug naar P19.

De situatie voor leider Aldeguer zou echter al vroeg in de race veranderen. In de tweede ronde zag hij Speed Up-teamgenoot López voorbijkomen in de dertiende bocht, om een ronde later zelfs een dubbele long lap-straf aan zijn broek te krijgen. Die kreeg de nieuwste aanwinst van Ducati vanwege een valse start. In de vierde en zevende ronde zou hij deze straf inlossen, wat hem terugwierp naar de dertiende positie. Het bracht Ogura even naar de tweede positie, maar lang kon de Japanner daar niet van genieten. Canet knokte zich namelijk terug en ging in de vijfde ronde langs zowel González als Ogura voor de tweede plek. In de zesde ronde volgde de inhaalactie van González op Ogura, waarna Roberts dat voorbeeld in de negende ronde volgde.

López crasht vanuit leidende positie, Aldeguer knokt zich terug

Terwijl Xavi Cardelús in de tiende ronde de eerste uitvaller werd, zette Aldeguer langzaamaan een inhaalrace in. Een inhaalactie op Ramirez in de elfde ronde bracht hem alweer terug op de negende stek, waarna teamgenoot López hem een handje hielp door vanuit leidende positie te crashen in bocht 13. Daardoor kreeg Canet de leiding in handen, terwijl Roberts naar de tweede stek ging met een inhaalactie op González. Aldeguer zette zijn opmars daarna voort door in de dertiende ronde zowel Alcoba als Arbolino te grazen te nemen, waarna hij met een succesvolle actie op Arenas alweer terugkeerde in de top-vijf. In deze fase van de race boekte ook Bendsneyder wat progressie, want hij kwam naar de zestiende positie. De Rotterdammer reed daardoor weer één plekje voor landgenoot Van den Goorbergh.

Vooraan wist Canet een gaatje van een kleine seconde te slaan richting Roberts, die zijn tweede plek bij het ingaan van de zestiende ronde weer verloor aan González. Ook de Gresini-rijder kon de marge richting Canet niet verkleinen, waardoor hij in de negentiende ronde op het rechte stuk weer gepasseerd werd door Roberts. González werd vervolgens ook gepasseerd door Ogura, al slaagde hij er tot twee keer toe wel in om de MT Helmets - MSI-rijder terug te pakken. Die strijd bracht Aldeguer weer terug in het gevecht, waardoor een foutje van Ogura de deur openzette voor de Speed Up-rijder om de vierde plek te pakken.

Het gebeurde echter op meer dan twee tellen van Canet, die in Portimão na twintig podiumplaatsen dan eindelijk zijn eerste Moto2-zege boekte. Roberts bekroonde een sterk weekend met de tweede plek, terwijl González het podium completeerde. Aldeguer werd na een goede inhaalrace vierde, voor Ogura en de sterk opgerukte Sergio Garcia op de vijfde en zesde stek. Ook Celestino Vietti rukte in de slotfase sterk op om als zevende te eindigen, terwijl Arenas, Ramirez en Chantra de top-tien completeerden. Jeremy Alcoba werd elfde, met ook Arbolino, Barry Baltus, Senna Agius en Darryn Binder in de punten. Laatstgenoemde hield uiteindelijk een tiende marge op Bendsneyder, die op P16 de beste Nederlander was. Van den Goorbergh viel in de slotfase nog terug naar de negentiende positie.

Het Moto2-seizoen wordt over drie weken vervolgd op het Circuit of the Americas met de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Portugal