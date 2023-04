Arbolino klopt Lopez in korte GP Argentinië, Nederlanders puntloos

De regen in Argentinië zou grote invloed hebben op het wedstrijdverloop, maar voor de Moto2-coureurs betekende de regen helemaal een bizarre situatie. Door het schrappen van de warm-ups ten faveure van de rijdersparade voor de MotoGP hadden de coureurs nog geen enkele meter in de regen kunnen rijden. Daardoor besloot de wedstrijdleiding om de race in te korten van 21 naar 14 ronden. In plaats van een volwaardige Grand Prix kregen ook deze rijders daardoor een soort sprintrace voorgeschoteld. Een zorgelijke ontwikkeling, maar een die past in het huidige beleid van de organisator.

Alonso Lopez maakte vanaf pole-position een goede start, maar Aron Canet was nog beter weg. Die sterke start was te verklaren omdat hij simpelweg te vroeg vertrokken was. Na enkele ronden merkten de stewards dat ook op, zij deelden een dubbele long lap-penalty uit aan de Spanjaard. Lopez bivakkeerde aan de kop van de wedstrijd, maar twee coureurs leken iets comfortabeler op de natte baan: kersvers vader Jake Dixon zat er goed bij, ook Tony Arbolino had de snelheid om zich te mengen in de strijd om de overwinning. Het drietal reed in de eerste helft van de wedstrijd weg van de rest.

In de finale van de ingekorte race nam Arbolino de leiding over van Lopez, die toch wel wat schoonheidsfoutjes maakte. Dixon had intussen genoegen genomen met de derde plek. Arbolino kreeg nog wel wat druk van Lopez, maar tot een late aanval kwam het niet meer. De Marc VDS-rijder won daardoor de Grand Prix van Argentinië met een voorsprong van zes tienden op Lopez. Dixon sloot aan de derde plek en kon terug naar zijn vrouw en baby in Engeland.

Aron Canet eindigde na zijn twee long laps op de vierde plek. Sergio Garcia had ook een long lap en begon vanaf de 28ste plek aan de race, desondanks reed de sterke rijder naar de vijfde plek aan de meet. Darryn Binder eindigde op de zesde plek voor Filip Salac en Somkiat Chantra. Albert Arenas werd negende terwijl Sam Lowes de top-tien compleet maakte.

Zonta van den Goorbergh was de beste Nederlander in de Argentijnse GP. De coureur reed een stabiele race met een vlak rondenschema en haalde in de slotfase teamgenoot Barry Baltus nog in. Van den Goorbergh eindigde op de achttiende plek.

Bo Bendsneyder haalde geen punten in de Grand Prix van Argentinië. De coureur reed in de eerste helft van de wedstrijd aardig mee, maar viel op een gegeven moment terug en kwam die tegenslag niet meer te boven. Hij werd 22ste.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Argentinië