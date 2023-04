SpeedUp-rijder Alonso Lopez speelde vorige week nog een negatieve hoofdrol in de crash van Bo Bendsneyder, maar is zijn snelheid niet kwijt. De Spanjaard klokte in zijn allerlaatste ronde 1.42.472 en dat was genoeg voor pole-position. Het was een ronderecord op het circuit van Termas de Rio Hondo. Even daarvoor dat had ook Aron Canet al een ronderecord gereden, maar hij werd nipt verslagen door Lopez. Somkiat Chantra kwam weer goed voor de dag, de Honda Team Asia-rijder werd derde en start zondag ook op de eerste startrij. Pedro Acosta, winnaar van de Portugese Grand Prix, kwam tot de vijfde tijd achter Jake Dixon en net voor Celestino Vietti.

Bo Bendsneyder plaatste zich zaterdag rechtstreeks voor Q2 en leek er in de beginfase aardig bij te zitten. Hij produceerde 1.43.358 en dat was genoeg voor de zeventiende plek. Hij slaagde er niet in zich in de eindfase van de sessie nog te verbeteren. Fieten Olie Racing-rijder Barry Baltus legde de lat vroeg in de sessie vrij hoog, hij klokte 1.43.065. Hij verbeterde zich daarna niet meer, maar het was alsnog voldoende voor de twaalfde startplek.

Zonta van den Goorbergh begint zondag vanaf de twintigste plek aan de Grand Prix van Argentinië. Hij ging in zijn allerlaatste ronde van Q1 flink harder, maar kwam alsnog een tiende tekort om door te mogen naar het tweede deel van de kwalificatie. Van den Goorbergh start zondag wel voor Ai Ogura, de Japanse titelkandidaat die dit weekend zijn eerste race van het seizoen rijdt en nog last heeft van een polsblessure.

De Moto2 Grand Prix van Argentinië begint zondag om 17.15 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 Grand Prix van Argentinië