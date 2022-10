Lopez scoort dominante zege, titelkandidaten laten steken vallen

Fermin Aldeguer begon vanaf pole-position aan de achttiende ronde van het Moto2-wereldkampioenschap op Phillip Island, maar zijn teamgenoot Alonso Lopez maakte in de beginfase de meeste reclame voor zichzelf. Lopez moest na een incident met Celestino Vietti op vrijdag een long lap-penalty aan het begin van de race afwerken. Lopez was boos over het feit dat hij een straf kreeg, maar zette die woede om in een furieus tempo aan het begin van de wedstrijd. Met een voorsprong van bijna drie seconden na drie ronden, ging hij door de long lap en bleef hij aan de leiding met een marge van meer dan een seconde op teamgenoot Aldeguer. De jongeling verloor op zijn beurt vrij snel tempo en zakte weg in de achtervolgende groep.

De tweede plek was daardoor voor Tony Arbolino, maar ook hij maakte een fout. In de Hayshed verloor hij controle over de machine. Ondanks de snelle crash was de MarcVDS-rijder oké, maar dat was nog niet het meest bizarre in deze Moto2-race. Jorge Navarro kwam in de beginfase bij het uitkomen van de Miller Corner onderuit en werd van achteren geschept door Simone Corsi. De Spanjaard bleef bij het ingaan van Siberia liggen en de marshals konden hem niet meteen in veiligheid brengen. Het duurde twee ronden voordat de rijder weggevoerd was van de plek des onheils. Een rode vlag was daar zeker op zijn plek geweest, maar de wedstrijdleiding besloot verrassend genoeg om de race voort te laten gaan.

Met het wegvallen van Arbolino waren Pedro Acosta en WK-leider Augusto Fernandez de rijders die om de tweede plek vochten. Voor Fernandez was een flinke portie punten van belang, zeker met de wetenschap dat titelrivaal Ai Ogura een moeilijk weekend had en met Bo Bendsneyder vocht om de dertiende plek in de race. Het duurde tot de vijftiende ronde voordat Bendsneyder bij het ingaan van Miller Corner een kans vond om de twaalfde plaats van Ogura over te pakken.

Vooraan bouwde Lopez zijn voorsprong uit tot ruim vier seconden, maar in de zestiende ronde was Acosta voor het eerst sneller dan de leider in de wedstrijd. Augusto Fernandez probeerde mee te gaan in het spoor van zijn jongere teamgenoot, maar de Spanjaard maakte een enorme blunder bij het ingaan van Southern Loop. Fernandez kwam ten val waardoor Jake Dixon naar de derde plek ging, maar nog belangrijker: Ai Ogura won een plekje en was ondanks zijn moeizame race de virtuele leider in het wereldkampioenschap. De Japanner kreeg de boodschap direct door. “FER KO”, stond er in grote koeienletters op het pitbord van de Honda Team Asia-coureur. Voor Fernandez was het zijn eerste nulscore sinds de vijfde ronde van het kampioenschap in Portugal, toen hij betrokken was bij de massale crash.

Pedro Acosta, die dit weekend zijn eerste meters maakte op Phillip Island, maakte in de laatste tien ronden wel wat tijd goed op Lopez, maar het was lang niet genoeg om het nog spannend te maken voor de overwinning. Lopez had dus niets te vrezen van Acosta en de KTM Ajo-rijder had op zijn beurt niets te vrezen van Dixon. Cameron Beaubier kreeg in de laatste ronden wel te maken met de slijtage van de banden. Hij verloor achtereenvolgens de vierde plek aan Fermin Aldeguer, maakte bijna contact met de jongeling en verloor daardoor ook de vijfde en zesde plek aan Jeremy Alcoba en Manuel Gonzalez.

Er was echter helemaal niets te doen aan Alonso Lopez, die zijn tweede overwinning van het seizoen boekte. Acosta eindigde op ruim drie seconden als tweede voor Dixon, die op overtuigende wijze tekende voor zijn vijfde podium van het seizoen. Dixon begon vanaf de veertiende plek aan de race en droeg zijn podium op aan wijlen Chrissy Rouse, die enkele weken geleden overleed na een crash in het Britse Superbike-kampioenschap. Aldeguer werd vierde voor Gonzalez en Alcoba. Beaubier eindigde uiteindelijk als zevende voor Somkiat Chantra en Aron Canet. Bendsneyder maakte de top-tien compleet nadat hij in de voorlaatste ronde nog een plekje won. Joe Roberts moest zijn machine met technische problemen aan de kant zetten. Daardoor won ook Ai Ogura nog een positie, zijn voorsprong op Augusto Fernandez is opgelopen tot 3,5 punten met nog twee races te gaan.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Australië