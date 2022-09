Lopez scoort dominante eerste Moto2-zege voor Boscoscuro

Alonso Lopez, die pas halverwege dit seizoen instapte op de plek van Romano Fenati, maakte de beste start in de 25 ronden durende Grand Prix van San Marino. Hij toonde zijn klasse door de rest van het veld direct onder druk te zetten. Even konden de rijders op de plekken twee en drie aanhaken, maar het gevecht dat ontstond, zorgde ervoor dat Lopez ademruimte kreeg. Hij reed zo’n anderhalve seconde weg en moest die voorsprong in de tweede helft van de race verdedigen. Dat deed hij met succes en zo pakte Boscoscuro voor het eerst in haar geschiedenis een overwinning in de Moto2-klasse. Voor Alonso was het de eerste overwinning op het tweede niveau, Aron Canet eindigde wederom op de tweede plek.

In de context van het kampioenschap was het interessant om te kijken naar de vierde en vijfde plek. Dat waren de plekken die in de eerste helft van de race bezet werden door WK-leider Ai Ogura en Augusto Fernandez, die tweede stond bij aanvang van de race. Ogura kon in eerste instantie goed bijblijven, maar moest in de tweede helft van de race afhaken voor de strijd om het podium. Fernandez vond daarentegen wel een extra versnelling in het tweede deel, hij rekende na een rondenlang gevecht af met GasGas-rijder Albert Arenas en stelde de derde plek veilig. Aan de andere kant is Celestino Vietti nu echt afgehaakt voor de wereldtitel. De Italiaanse VR46-coureur lag in kansrijke positie, maar gleed onderuit in de tiende ronde. Hij greep zo naast een podium in zijn thuisrace, maar liep ten opzichte van Fernandez en Ogura een nog grotere achterstand op.

Arenas werd vierde voor Ogura en Pedro Acosta. Tony Arbolino werd zevende voor Somkiat Chantra en Joe Roberts. Jeremy Alcoba maakte de top-tien compleet. Bo Bendsneyder eindigde vanaf de veertiende startplek op de twaalfde positie. Bendsneyder moest aan het begin van de race een long lap-penalty afwerken omdat hij eerder in het weekend te langzaam had gereden op de ideale racelijn. Bendsneyder profiteerde van de afvalrace en kwam terug tot de twaalfde plek. Hij bleef net steken achter Marcel Schrotter en pakte zodoende weer een goede portie punten.

De race van Zonta van den Goorbergh was zondag snel afgelopen. De coureur uit Breda kwam net als Jake Dixon, Keminth Kubo en Manuel Gonzalez ten val in de eerste ronde. Van den Goorbergh pakte zijn machine op en vervolgde zijn weg, maar hij kwam niet veel later in de pits en kreeg een DNF achter zijn naam.

Over twee weken gaat het Moto2-kampioenschap verder met de Grand Prix van Aragon.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van San Marino