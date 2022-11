Lopez op pole in Moto2-finale, Fernandez start als derde

Alonso Lopez produceerde een 1.34.314 in de beginfase van de tweede kwalificatiesessie en reed even later exact dezelfde tijd. Pedro Acosta naderde zijn landgenoot tot op een duizendste van een seconde, maar kwam er niet voorbij. De Moto3-wereldkampioen van 2021 start zondag vanaf de tweede plek. WK-leider Augusto Fernandez sloot dit weekend alle sessies in de Moto2-klasse af in de top-drie en deed dat zaterdag in Q2 ook. Hij werd derde op anderhalve tiende van Lopez. Hij verdedigt zondag een voorsprong van 9,5 punten op Ai Ogura.

De Japanner kon het tempo van de voorste mannen niet volgen, maar beperkte de schade door achter Tony Arbolino op de vierde plek te eindigen. Joe Roberts kwam uit Q1 en werd zesde na een moeizame dag. Aron Canet werd zevende voor Fermin Aldeguer en Celestino Vietti. Lorenzo Dalla Porta maakte de top-tien compleet.

Bo Bendsneyder slaagde er na drie trainingen niet in zich bij de eerste veertien te eindigen voor directe plaatsing in Q2, maar had in Q1 nog een kans. Bendsneyder stond lange tijd op de vierde plek, die recht gaf op de laatste transferplek. Dat kwam onder meer door Roberts. De Amerikaan dook onder de tijd van Bendsneyder, de Nederlander kon niet meer counteren en eindigde op de zesde plek. De Rotterdammer start zondag vanaf de twintigste plek. Ook Senna Agius, de vervanger van Sam Lowes bij Marc VDS, greep net naast een Q2-plek. Hij werd vijfde.

Zonta van den Goorbergh wist voor aanvang van het weekend al dat het een lastige opdracht zou worden. De coureur was fit genoeg om te rijden na zijn polsbreuk op Phillip Island, maar de rijder ondervindt er nog altijd wel hinder van. Hij eindigde op de voorlaatste plek in Q1 met 1.35.956 als beste tijd. Zijn tijdelijke teamgenoot bij RW Racing, de ervaren Italiaan Mattia Pasini, kwam in Q2 tot de zeventiende tijd.

