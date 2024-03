López opent met Moto2-zege in Qatar, Nederlanders in de punten

Na de finish van de Moto3-race mochten de rijders in de Moto2 zich opmaken voor de eerste race van het nieuwe seizoen: de Grand Prix van Qatar. Aron Canet verzekerde zich zaterdag voor de achtste keer van pole-position en zag Alonso López en Albert Arenas naast hem plaatsnemen op de eerste startrij. Zonta van den Goorbergh klokte de tiende tijd in Q2, maar schoof door de gridstraf van titelfavoriet Fermín Aldeguer op naar P9 op de grid. Landgenoot Bo Bendsneyder mocht vanaf de zeventiende plek aan de race over achttien ronden beginnen.

Iets na 18.15 uur lokale tijd doofden de lichten en kwam Canet dramatisch van zijn plek, want de Fantic-rijder viel terug naar de negende positie. López pakte de kopstart, voor Manuel Gonzalez en Arenas. Tony Arbolino pakte de vierde stek, voor Barry Baltus en Ai Ogura. Zonta van den Goorbergh klom op naar de zevende plek, maar zag Canet in de eerste ronde alweer voorbijkomen. De polesitter ging vervolgens in bocht 10 ook weer langs Ogura, om in de tweede ronde langs Baltus te gaan voor de vijfde positie. Op dat moment zette Arbolino in bocht 3 met succes de aanval in op de derde plek van Arenas, waarmee hij de deur voor Canet opende om mee te gaan naar P4. In de laatste bocht ging de Fantic-rijder ook langs Arbolino, waardoor hij binnen twee ronden weer terugkeerde in de top-drie.

Daar hield de opmars van Canet nog niet op, want in de derde ronde moest zowel Gonzalez als López eraan geloven. De polesitter had de leiding zodoende binnen een mum van tijd alweer heroverd. Arbolino bewandelde intussen de omgekeerde weg, want in de vierde ronde zag de nummer twee van de Moto2 in 2023 Ogura en Baltus voorbijkomen, waarmee hij terugviel naar P7. Van den Goorbergh verloor in deze fase van de race ook wat terrein, want Izan Guevara nam de achtste plek van hem over en ook Darryn Binder wilde hem graag voorbij. In de vijfde ronde knokte Van den Goorbergh zich echter weer langs Guevara, die daarna zelfs zou terugvallen naar de dertiende positie. Bendsneyder boekte op dat moment ook wat progressie, want hij meldde zich na wat inhaalacties op de vijftiende positie.

Bandenslijtage speelt hoofdrol

Vooraan slaagde Canet er verrassend genoeg niet in om een gat te slaan en in de zesde ronde leidde dat tot een driekoppig gevecht om de leiding. Het was López die in de eerste bocht voorbij zijn landgenoot ging, een voorbeeld dat kort daarna gevolgd werd door Gonzalez. Het leed was daarmee nog niet geleden voor Canet, wiens banden het niet makkelijk hadden. Baltus nam in ronde 8 de derde stek over, nadat de Belg een ronde eerder al langs Ogura was gegaan. Ook Arbolino stond op dat moment in de achteruit. De Marc VDS-rijder verloor de zevende positie aan Van den Goorbergh en zou vervolgens binnen enkele ronden terugvallen naar de dertiende stek. Van den Goorbergh droeg zijn zevende plek vervolgens weer over aan Sergio Garcia, die zich vanaf P18 op de grid naar voren knokte.

Halverwege de race leidde López, voor Gonzalez en Baltus. De vierde plek was intussen voor Ogura, die Canet passeerde. MT Helmets-teamgenoot Garcia volgde dat voorbeeld in de tiende ronde in bocht 6. López raakte de leiding vervolgens kwijt aan Gonzalez om in ronde 11 in de eerste bocht terug te slaan en Baltus mee te nemen naar de tweede positie. In dezelfde ronde verschalkte Garcia zijn teamgenoot voor de vierde positie en op dat moment was hij ook ruim de snelste man op de baan. Van den Goorberghs tempo zakte juist wat in, wat Joe Roberts de kans gaf om de achtste positie over te nemen. De RW Racing-rijder kwam daardoor vlak voor landgenoot Bendsneyder te rijden, die stilletjes was opgeklommen naar de tiende positie.

Bendsneyder leek echter ook te veel van zijn banden gevraagd te hebben, want in de dertiende ronde zag hij Marcos Ramirez, Somkiat Chantra en Celestino Vietti voorbijkomen om zo terug te vallen naar P13. Ramirez wurmde zich ook langs Van den Goorbergh, die eveneens zou terugvallen en na veertien ronden als twaalfde doorkwam. Vooraan moest Gonzalez intussen plekken prijsgeven aan de MT Helmets-rijders, waarbij eigenlijk alleen Garcia echt aan kon haken bij López en Baltus. De Spanjaard van SpeedUp maakte zijn Boscoscuro heel breed, waardoor de Belg van RW Racing nooit een echte kans kreeg om aan te vallen.

Ook in de laatste ronden kwam er geen echte aanval meer voor de leiding. De zege in de slijtageslag in Qatar was zodoende dus voor López, die Baltus met minimaal verschil achter zich hield. Baltus eindigde wel voor het eerst op het Moto2-podium, net als nummer drie Garcia. Ogura werd vierde, Gonzalez pakte de vijfde stek. Ramirez bekroonde een ijzersterke slotfase met de zesde plaats, voor American Racing-teamgenoot Roberts en Arenas. Vietti klom aan het einde nog op naar de negende plek, terwijl Canet de schade beperkte met P10. Chantra en Jeremy Alcoba werden elfde en twaalfde, voor Van den Goorbergh als beste Nederlander op P13. Bendsneyder volgde op de veertiende stek, terwijl debutant Deniz Öncü het laatste punt veiligstelde. Titelfavoriet Aldeguer viel met P16 net buiten de boot.

De Moto2-rijders krijgen een weekend rust, voordat ze over twee weken aan de Grand Prix van Portugal beginnen.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Qatar