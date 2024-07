Ogura zegeviert in Moto2 TT Assen na long lap Aldeguer, Bendsneyder pakt punten

De kwalificatie van de Moto2 in Assen draaide zaterdag uit op een Boscoscuro-feestje. SpeedUp-rijder Fermín Aldeguer stelde pole-position veilig en rekende af met merkgenoten Ai Ogura en Sergio García van MT Helmets-MSI, terwijl teamgenoot Alonso López de vijfde plaats veiligstelde. Manuel González was op de vierde stek de beste rijder op een Kalex, het merk waar ook Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder op rijden. Van den Goorbergh verzekerde zich in Q2 van de veertiende plek op de grid voor de Moto2-race over 22 ronden, Bendsneyder bleef steken in Q1 en moest vanaf de twintigste plek beginnen.

Om 12.15 uur doofden de startlichten en kwam Ogura het beste van zijn plek om als leider door de eerste bocht te gaan. In de Strubben sloeg Aldeguer echter meteen terug. Daarachter begon Tony Arbolino uitstekend door naar P3 te komen, voor López, García en González. Van den Goorbergh verloor in de openingsronde een plekje en kwam als vijftiende door, Bendsneyder bleef twintigste. Vooraan wist Arbolino in de tweede ronde al voorbij te gaan aan Ogura, die in de Geert Timmer-bocht weer terugsloeg. Dat gaf Aldeguer de kans om meteen een voorsprong van een halve seconde te nemen. Arbolino zou snel ook López aan zich voorbij zien komen, een voorbeeld dat in de vierde ronde ook gevolgd werd door García en González.

Van den Goorbergh valt vroeg uit

Van den Goorbergh zou in de eerste fase van de race nog iets verder terugvallen naar P17, met Bendsneyder op de negentiende plek. Terwijl de Preicanos-rijder in de zesde ronde weer een plekje opschoof, nam García de tweede positie over van teamgenoot Ogura. De kampioenschapsleider opende toen de jacht op Aldeguer, die al een gaatje van een seconde had geslagen. Voor Van den Goorbergh kwam zijn thuisrace in Assen in dezelfde ronde ten einde met een crash in de derde sector, wat hem de eerste uitvaller van de dag maakte. Een halve ronde later vielen ook Albert Arenas en Arón Canet in Ossebroeken uit de race, waardoor er ineens drie uitvallers waren en Bendsneyder op de vijftiende positie aanbelandde.

Ayumu Sasaki werd in de achtste ronde de vierde uitvaller, nadat hij door contact in de Ramshoek van de baan werd gedwongen en in de grindbak onderuit ging. Vooraan had Aldeguer intussen controle over de wedstrijd met een voorsprong van een ruime seconde op de MT Helmets-MSI-rijders. Zij hadden op hun beurt weer een gaatje van ruim twee seconden op López, die Arbolino, Jake Dixon, González, Somkiat Chantra en Diogo Moreira dicht achter zich had. Halverwege de race wisselden López en Arbolino dan ook van positie, terwijl Chantra de zevende plek overnam van González. Ogura kwam intussen weer voorbij aan García om de tweede plek te heroveren.

Long lap zet strijd om zege op zijn kop

Op het moment dat Aldeguer de race leek te controleren, kreeg hij echter long lap-straf voor het te vaak overschrijden van de track limits - wat hem in Barcelona ook al overkwam. Destijds viel hij bij het inlossen van zijn straf, ditmaal bleef de Spanjaard wel zitten om achter Ogura en García als derde aan te sluiten. Verder naar achteren ging Bendsneyder in de vijftiende ronde voorbij aan Darryn Binder om op te schuiven naar de veertiende plek, waarna hij de ver teruggevallen Moreira in de zeventiende ronde passeerde voor P13.

Vooraan reed Aldeguer het kleine gaatje naar Ogura en García dicht, wat in de laatste vier ronden tot een heuse driestrijd om de zege leek te leiden. Eerst wisselden de twee teamgenoten tweemaal van positie, waarna Aldeguer zich langs García knokte om P2 over te nemen. De WK-leider moest vervolgens een gaatje laten vallen, waardoor alleen Ogura en Aldeguer vooraan overbleven. Ondanks de druk van de naar MotoGP promoverende Spanjaard hield de Japanner uiteindelijk het hoofd koel om zo de overwinning in Assen voor zich op te eisen, op een halve seconde gevolgd door Aldeguer.

Op vier seconden completeerde García het podium bij de Moto2-race, voor Dixon en Chantra. Arbolino werd uiteindelijk zesde, voor Marcos Ramírez en de teruggevallen López. González legde beslag op de negende plaats, terwijl Senna Agius de top-tien completeerde na een keurige race. Hij werd echter een plekje teruggezet door het overschrijden van de track limits in de slotronde, waardoor Celestino Vietti opschoof naar P10, met Dennis Foggia en Jeremy Alcoba als twaalfde en dertiende. Laatstgenoemde ging in de slotronde nog voorbij aan Bendsneyder, die zijn terugkeer na blessureleed voor eigen publiek opluisterde met P14 en twee punten. Het laatste puntje was voor Binder.

Volgende week komen de Moto2-rijders opnieuw in actie. Dan staat op de Sachsenring de Grand Prix van Duitsland op het programma.

