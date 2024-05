Ogura zegeviert in Catalonië, Van den Goorbergh twaalfde na straf

Zonder de nog altijd geblesseerde Bo Bendsneyder verzamelden de Moto2-rijders zich zondagmiddag op de startgrid van Circuit de Barcelona-Catalunya voor de zesde ronde van het huidige seizoen. Kampioenschapsleider Sergio García verzekerde zich zaterdag al van de beste startpositie, met Fermín Aldeguer en Celestino Vietti naast hem op de eerste rij. Daniel Muñoz, de vervanger van Bendsneyder, verraste in de kwalificatie en mocht vanaf P6 aan de race beginnen. De enige overgebleven Nederlander, Zonta van den Goorbergh, stelde in Q2 de vijftiende startplek veilig voor de race over 21 ronden.

Vanaf pole-position slaagde García erin om de leiding te behouden, maar de beste start werd gemaakt door MT Helmets - MSI-teamgenoot Ai Ogura. De Japanner klom vanaf P10 op de grid op naar de derde plek, achter Albert Arenas. Aldeguer viel terug naar de vierde positie, maar later in de openingsronde heroverde hij de derde positie alweer door Ogura te verschalken. Van den Goorbergh beleefde intussen een aardige start die hem naar P13 bracht, al zou hij door een inhaalactie van Marcos Ramírez weer terugvallen naar de veertiende stek. Een minder goed begin was er voor Izán Guevara en Somkiat Chantra, die met een beetje hulp van Joe Roberts crashten in de eerste bocht. Drie bochten later crashte ook Ayumu Sasaki uit de race.

De tweede ronde bleef intussen ook niet zonder incidenten, want in bocht tien gingen Diogo Moreira en Muñoz afzonderlijk van elkaar onderuit. Aldeguer had op dat moment zijn opmars al voortgezet door eerst Arenas te passeren, iets wat hij later die ronde ook voor elkaar kreeg bij García. Die wist de eerste keer op start-finish nog succesvol te counteren, maar in de vierde ronde lukte dat niet. In de ronden daarna zou Aldeguer langzaam maar zeker een klein gaatje slaan richting García, die op zijn beurt weer twee tellen marge had richting Arenas. De Gresini-rijder werd in de zesde ronde echter ingehaald door zowel Alonso López als Ogura, waardoor de gehele top-vier uit Boscoscuro's bestond.

Crash Aldeguer zet strijd om zege op zijn kop

In het middelste deel van de race bleef dat het geval, al zouden Ogura en López in de elfde ronde van positie wisselen. Arenas kon het tempo niet volgen en viel in deze fase van de race terug naar de achtste plek door inhaalacties van Arón Canet, Vietti en Senna Agius. Hij kreeg echter weer een plekje terug door de crash van Vietti in de dertiende ronde. Een long lap voor Agius voor het overschrijden van track limits bracht Arenas zelfs terug op de zesde positie. Ook leider Aldeguer kreeg op dat moment een strafronde voor het meermaals overschrijden van de track limits.

De SpeedUp-rijder wilde die straf in de vijftiende ronde inlossen, maar ging daarbij op wonderbaarlijke wijze onderuit om zo uitvaller te worden. In dezelfde ronde zou ook nummer vier Canet, die kort daarvoor langs de terugvallende López was gegaan, crashen in bocht vijf, waardoor de samenstelling van de top-vijf behoorlijk veranderde. García voerde het veld nog aan, maar zag Ogura in rap tempo dichterbij komen. López kreeg de derde plek weer in handen, maar in de achttiende ronde slaagde Jake Dixon erin om de SpeedUp-rijder te passeren. Op dat moment wist Ogura ook de beslissende inhaalactie te plaatsen bij García om vanaf de tiende startpositie de leiding te grijpen.

In de slotfase kon niemand Ogura meer bedreigen, waardoor de Japanner zijn eerste zege van het seizoen veiligstelde. Teamgenoot García deed met de tweede plek uitstekende zaken in de titelstrijd, terwijl Dixon zijn eerste podiumplek van het seizoen veiligstelde. Jeremy Alcoba klom in de chaotische slotfase op naar de vierde plek, nadat hij de race vanaf P22 moest aanvangen. Agius boekte zijn beste Moto2-resultaat met de vijfde plek, voor Arenas en Ramírez. López moest zich uiteindelijk tevredenstellen met de achtste positie, met Tony Arbolino en Zonta van den Goorbergh als nummers negen en tien. Beide rijders losten tijdens de race echter een straf niet in, waardoor Joe Roberts opschuift naar P9, voor Arbolino, Jorge Navarro en Van den Goorbergh op P12. Filip Salac, Jaume Masìa en Darryn Binder pakten de overige punten.

Het Moto2-seizoen krijgt volgende week een vervolg met de Grand Prix van Italië.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Catalonië