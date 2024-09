Ogura wint en pakt WK-leiding in Misano, Nederlanders buiten de punten

Met de Moto3-race achter de rug werd de focus op Misano World Circuit Marco Simoncelli verlegd naar de Moto2. Voor Bo Bendsneyder beloofde het een bijzondere race te worden, want hij verklapte op de grid dat hij voor het laatst opstapt bij Preicanos. Hij vertrok vanaf de vijftiende positie, met landgenoot Zonta van den Goorbergh op P19. De eerste rij voor de race over 22 ronden werd gevormd door polesitter Tony Arbolino, Celestino Vietti en Ai Ogura. Kampioenschapsleider Sergio García stond voor de tweede race op rij voor een flinke opgave om punten te scoren, want hij kwam in de kwalificatie niet verder dan de 24ste startpositie.

Vanaf pole-position maakte Arbolino een goede start om als leider door de eerste bocht te gaan, terwijl Ogura de tweede positie afsnoepte van Vietti. Daarachter volgde Arón Canet, die zich sterk voelde in de openingsfase en niet lang wachtte voordat hij Vietti aan de kant zette voor de derde plek. Verder naar achteren beleefde Van den Goorbergh een solide start door zijn positie te behouden, iets waar Bendsneyder niet in slaagde. De Rotterdammer viel in de openingsronde terug naar de 24ste positie, ondanks de crash van Alonso López. De Speed Up-rijder ging hard onderuit in de laatste bocht, al kon hij zijn weg op grote achterstand weer vervolgen.

Leidend trio wordt vroeg gevormd

In de eerste fase van de race slaagden Arbolino, Ogura en Canet erin om een gaatje te slaan met Vietti op de vierde stek, voordat ze onderling om positie gingen strijden. Dat leidde in de vierde ronde tot een succesvolle inhaalactie van Canet bij Ogura in bocht 14, waarmee hij de tweede positie overnam. De Fantic-rijder voerde vervolgens langzaam maar zeker de druk op bij leider Arbolino, die daar niet onder bezweek. Toch kwam het uiteindelijk wel tot een inhaalactie, want in de tiende ronde zette Canet de aanval in. In de eerste bocht zette hij zijn Kalex naast die van de Marc VDS-rijder, die bij het uitkomen van de derde bocht dan toch zijn meerdere moest erkennen in de Spanjaard. Een ronde later verloor Arbolino nog een plekje, want ook Ogura passeerde hem.

Van den Goorbergh handhaafde zich intussen lang rond zijn negentiende startpositie, maar in de veertiende ronde kreeg hij een tegenslag te verwerken. Nadat hij al enkele plekken was teruggevallen, kreeg hij een long lap-straf vanwege het veelvuldig overschrijden van de track limits. Dat wierp hem terug naar de 24ste positie. Bendsneyder reed in deze fase van de race op de 22ste plek rond, nadat hij García al redelijk vroeg had moeten laten gaan. De WK-leider had in de kwalificatie geen goed tempo, maar zijn race pace zag er een stuk beter uit. Het stelde de MT Helmets - MSI-rijder in staat om langzaam maar zeker naar de punten te rijden. In de zestiende ronde passeerde García Joe Roberts voor de vijftiende plek, twee ronden later was hij alweer opgeschoven naar de dertiende positie.

Vietti vergooit kans op podiumplek

Vooraan leken Canet en Ogura in eerste instantie weg te rijden bij Arbolino, maar de Italiaan kon uiteindelijk toch aanhaken. Met nog vier ronden te gaan was Vietti op P4 echter de snelste man op de baan. De KTM Ajo-rijder werd ietwat geholpen door Ogura en Canet, die met elkaar om de leiding duelleerden. Het leverde de Japanner in de negentiende ronde de leiding op, waarna hij meteen een gaatje probeerde te slaan. Een ronde later werd het viertal vooraan echter uitgedund tot drie rijders: Vietti verloor in bocht 15 de voorkant van zijn Kalex, waardoor hij uit de race crashte en het drietal vooraan vrijwel zeker was van het podium - mits ze op de motor zouden blijven zitten.

Dat lukte ze en doordat ze elkaar in de slotronde niet meer bestreden, eiste Ogura de overwinning in Misano op. Ook nam hij door het dagsucces de leiding in het kampioenschap over. Canet en Arbolino vergezelden hem op het podium. Manuel González moest genoegen nemen met de vierde plek, terwijl Jake Dixon uiteindelijk afrekende met Fermín Aldeguer in de strijd om de vijfde plek. Filip Salac eindigde als zevende, voor Diogo Moreira en Albert Arenas. Darryn Binder en Senna Agius eindigden namens Intact GP als tiende en elfde, met uittredend kampioenschapsleider García op de twaalfde positie. Roberts, Somkiat Chantra en Marcos Ramírez behaalden de resterende punten. Bendsneyder sloot zijn laatste Moto2-race voor Preicanos af met de twintigste plek, Van den Goorbergh kwam na zijn long lap niet verder dan de 23ste stek.

Over twee weken staat de volgende Moto2-race op het programma. Dan racet de klasse wederom in Misano, maar dan voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Uitslag Moto2 Grand Prix van San Marino

Volgt spoedig.