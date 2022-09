Ogura wint voor eigen publiek de Moto2-race in Japan

Onder een stralende zon - een heel ander beeld dan de grijze zaterdag met onweersbuien - kwam Aron Canet bij het startschot goed van zijn pole-position. Maar Fermin Aldeguer was nog beter weg van de zesde plaats. De twee duelleerden voor de koppositie in de eerste paar bochten. Canet trok aan het langste eind en sloeg vervolgens een gaatje van ruim een seconde. Achter Aldeguer nestelden zich Somkiat Chantra en Tony Arbolino. Thuisrijder en WK-tweede Ai Ogura stormde in de openingsfase naar voren, van de dertiende startplaats naar de vijfde positie. Kampioenschapsleider Augusto Fernandez lag daarachter. Hij moest van een elfde plek komen.

Aldeguer ging in de derde ronde onderuit in tweede positie. Hij verloor de controle over zijn Boscoscuro in bocht 5. Een ronde later was het ook einde verhaal voor raceleider Canet, die aan kop een voorsprong van 1.7 seconde had opgebouwd. De Spanjaard ging met de Kalex onderuit in bocht 9.

Daarmee kwam de koppositie in handen van de Thai Chantra, voor Alonso Lopez en Ogura. De winnaar van de Indonesische Grand Prix aan het begin van het jaar werd in de zevende ronde afgewisseld door Lopez. Ogura had echter heel andere plannen. De Japanner haalde de Boscoscuro van Lopez in de dertiende ronde in. Lopez sloeg een paar bochten verder terug, maar moest voor het einde van de omloop zijn meerdere erkennen in Ogura op de Kalex.

In de eindfase kwam ook Fernandez op stoom. De Spanjaard in dienst van KTM had afgerekend met Dixon en Chantra en pakte in de vijftiende ronde ook de tweede plek af van Lopez. Ogura bleek echter een maatje te groot. De Japanner wist in de slotfase een voorsprong van ruim een seconde vast te houden. Hij finishte na 23 ronden als eerste, zijn derde overwinning van het jaar.

Fernandez wist zich op zijn beurt los te rijden van Lopez; hij arriveerde zes seconden eerder dan zijn landgenoot op de tweede plek. Dixon pakte de vierde plaats, voor Chantra, Arbolino, Pedro Acosta en Albert Arenas. Bo Bendsneyder reed zich naar de negende plaats. De Nederlander was gestart op P15 en kende een sterke eindfase. Hij klopte in de laatste ronden onder meer Jorge Navarro. RW Racing-rijder Barry Baltus pakte met de veertiende plaats twee WK-punten. Teamgenoot Zonta van den Goorbergh, zestiende, greep net naast de punten.

Door zijn overwinning is Ogura weer dichter bij Fernandez in het WK gekomen. Het gat bedraagt nog maar twee punten, 234 om 232. Canet (177) staat derde. De volgende Grand Prix is op 2 oktober in Thailand.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Japan