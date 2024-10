Ogura scoort pole voor mogelijke kampioensrace, Van den Goorbergh vijftiende

Nadat Collin Veijer de tweede startpositie veroverde voor de Moto3-race was het tijd voor de Moto2 om aan de kwalificatie voor de Thaise Grand Prix te beginnen. De enige Nederlander in het veld, Zonta van den Goorbergh, plaatste zich in de tweede training rechtstreeks voor Q2 - ondanks dat hij de race vanuit de pits moet aanvangen na zijn botsing met Tony Arbolino in de eerste oefensessie. Ook Arbolino was rechtstreeks geplaatst voor Q2, iets wat niet gezegd kon worden van thuisrijder Somkiat Chantra en Sergio García, de gedeelde nummer drie in de titelstrijd. Zij moesten via Q1 proberen om de strijd om pole-position te bereiken.

Zowel Chantra als García leek in de slotfase even naast een plekje in Q2 te grijpen, maar op het allerlaatste moment ging eerstgenoemde met 1.35.017 naar de snelste tijd van het eerste segment. García ging vrijwel gelijktijdig naar de tweede positie, maar zag uiteindelijk wel Darryn Binder nog voorbijkomen. De Zuid-Afrikaan en de Spanjaard plaatsten zich met de tweede en derde tijd voor de strijd om pole-position. Daarin werden ze vergezeld door Ayumu Sasaki. Voor Senna Agius, de nummer drie van de Grand Prix van Australië, kwam de kwalificatie vroegtijdig ten einde na een zevende tijd. Barry Baltus, de teamgenoot van Van den Goorbergh, stelde met een twaalfde tijd in Q1 al helemaal teleur.

Ogura slaat vroeg toe in Q2

De beste start in het tweede segment van de kwalificatie was voor Arón Canet, die met 1.34.841 de eerste richttijd klokte. Kampioenschapsleider Ai Ogura dook daar vervolgens onderdoor met 1.34.728 en dat bleek voor de Japanner, die dit weekend hoe dan ook wereldkampioen wordt als hij in de top-vijf eindigt, genoeg om als snelste terug te keren naar de pits na de eerste run. Arón Canet volgde op een halve tiende op de tweede positie, terwijl Diogo Moreira op de derde plek ook minder dan een tiende achterstand had. Van den Goorbergh noteerde in zijn eerste run geen competitieve tijd en bivakkeerde daardoor op P18.

Alle rijders verschenen vervolgens nogmaals op de baan om een gooi naar pole te doen, maar zonder succes. Ogura mag zijn mogelijke kampioensrace dus vanaf pole-position aanvangen, met Canet en Moreira naast hem op de eerste rij. Arbolino kwam met zijn laatste poging nog naar de vierde plek, voor Marcos Ramírez, Filip Salac en Albert Arenas. Dat drietal profiteert echter van de gridstraf die de Marc VDS-rijder kreeg voor zijn aandeel in de botsing met Van den Goorbergh. Fermín Aldeguer, García en Manuel González completeerden de top-tien. Van den Goorbergh verbeterde zich in de tweede run nog behoorlijk en klokte uiteindelijk de vijftiende tijd.

De Moto2 Grand Prix van Thailand wordt zondag om 12.15 uur lokale tijd - 07.15 uur in Nederland - verreden.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van Thailand