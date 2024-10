Zo kan Ai Ogura de Moto2-wereldtitel veiligstellen in Thailand

Mobility Resort Motegi was ruim twee weken geleden het decor van de beslissing in de eerste van drie Grand Prix-klassen. David Alonso stelde in Japan de Moto3-wereldtitel veilig met nog vier raceweekenden voor de boeg. Intussen lijkt een snelle beslissing bij de MotoGP niet aan de orde, doordat Jorge Martín en Francesco Bagnaia na de recente Grand Prix van Australië een onderling verschil van slechts twintig punten hebben. De ontknoping in de Moto2 is daarentegen wel nabij. Ai Ogura kreeg op Phillip Island al een kansje, al was hij wel afhankelijk van de resultaten van zijn concurrenten.

De vierde plaats in Australië was uiteindelijk niet genoeg voor Ogura om de titelstrijd in het slot te gooien. Hij slaagde er - met nog drie races voor de boeg - niet in om aan een voorsprong van 75 punten te komen. Toch heeft hij zichzelf in een goede uitgangspositie gebracht om komend weekend op Chang International Circuit in Thailand alsnog wereldkampioen te worden. Hij begint met een gezonde marge van 65 punten op Arón Canet en 66 punten op zowel Fermín Aldeguer als Sergio García aan de Thaise Grand Prix. Wat moet de rijder van MT Helmets - MSI in Buriram doen om voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen te worden?

Ogura heeft het in eigen hand

Het is niet zo dat Ogura in Thailand alleen maar aan de start hoeft te verschijnen om de Moto2-titel veilig te stellen. Wel is het zo dat de 23-jarige Japanner het helemaal in eigen hand heeft. Zelfs als hij veertien punten inlevert op naaste achtervolger Canet, wordt Ogura in Buriram gekroond. Mocht Canet de overwinning en 25 punten opeisen in Thailand, dan heeft de MT Helmets - MSI-rijder genoeg aan de elf punten voor een vijfde plaats. Als Aldeguer of García zegeviert, dan mag Ogura zelfs op de zesde plaats eindigen om wereldkampioen te worden.

Ogura won dit jaar pas drie Moto2-races, maar voert het klassement toch met een grote voorsprong aan doordat hij pas één nulscore noteerde - een did not start in Oostenrijk. Zelfs als hij in Thailand voor de tweede keer dit jaar buiten de punten eindigt, kan hij nog wereldkampioen worden. De enige voorwaarde is dan dat Canet, Aldeguer en García allemaal niet op het podium mogen eindigen. Zo'n scenario is ook niet uit te sluiten. Tijdens de absentie van Ogura op de Red Bull Ring eindigden de drie achtervolgers niet op het podium. Ook in Japan, Aragón en Mugello eindigden Canet, Aldeguer en García allemaal buiten de podiumplaatsen.

Kortom: de kans is groot dat Ogura in Thailand al Moto2-kampioen wordt met nog twee races voor de boeg. Met een top-vijf stelt hij de wereldtitel hoe dan ook veilig. Eindigt hij daarachter, dan is de Japanner enigszins afhankelijk van de resultaten die zijn drie overgebleven tegenstanders boeken.

Overzicht: Scenarios voor Moto2-titel Ogura in Thailand