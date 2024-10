Ogura pakt Moto2-wereldtitel met tweede plek in Thailand, Canet zegeviert

De achttiende ronde van het Moto2-seizoen 2024 was het eerste serieuze matchpoint voor Ai Ogura. De MT Helmets-MSI-rijder begon met 65 punten voorsprong aan de Grand Prix van Thailand en aan een plek bij de eerste vijf had hij dan ook genoeg om zijn eerste wereldtitel veilig te stellen. Zaterdag zette Ogura een nieuwe stap naar de titel door pole-position te grijpen voor de race waarin hij kampioen kon worden. Voornaamste concurrent Arón Canet en Diogo Moreira namen naast hem plaats op de eerste rij voor de race over 22 ronden. Zonta van den Goorbergh moest na zijn trainingsincident met Tony Arbolino vanuit de pits beginnen. Daar werd hij vergezeld door Jeremy Alcoba, die op de grid wat technische problemen had.

Ogura kwam goed van zijn plek bij de start en dook als leider de eerste bocht in, maar de rest van de openingsronde verliep niet naar wens voor de titelfavoriet. Eerst kwamen Canet en Marcos Ramírez al aan hem voorbij, waarna hij aan het einde van de openingsronde zelfs terugviel naar de zevende positie door een stevige inhaalactie van zowel Alonso López als Moreira. Ook Jake Dixon en Darryn Binder konden daarvan profiteren. Voor Tony Arbolino en Fermín Aldeguer zat de race er toen al op. De SpeedUp-rijder kwam veel te snel aan bij de vijfde bocht, waar hij de Marc VDS-man uit de race kegelde en ook zichzelf uitschakelde.

Twee ronden later ging het in dezelfde bocht ook mis voor Aldeguers teamgenoot López, die daar wijd ging en terugviel naar de twaalfde positie. Dixon was op dat moment al aan hem voorbijgegaan voor de derde positie. Vervolgens settelde de race zich enigszins, totdat Ogura in de zevende ronde zijn opmars inzette door hardhandig voorbij te gaan aan Binder. De Zuid-Afrikaan viel door die actie terug naar de tiende plek, om een ronde later zelfs uit de race te crashen. Teamgenoot Senna Agius was toen al gecrasht en de derde uitvaller geworden, terwijl Barry Baltus de vierde rijder was die uit de race crashte.

Ogura knokt zich knap terug, Canet buiten bereik

In de achtste ronde kwam Ogura al naar de vierde plek door Dixon te passeren. De Brit van Aspar viel vervolgens in rap tempo nog verder terug, terwijl Ogura de blik naar voren had gericht en in de tiende ronde knap voorbijkwam aan Moreira in het gevecht om de derde plek. De achterstand op leiders Canet en Ramírez was echter al opgelopen tot meer dan twee seconden. In vrije lucht klokte de Japanner echter een reeks met snelste raceronden, waardoor hij in de veertiende ronde de aansluiting vond bij Ramírez. Een positiewisseling liet niet lang op zich wachten, want de American Racing Team-rijder ging wijd in bocht 3 en opende zo de deur voor Ogura om de tweede plek over te nemen.

Canet leek zich vervolgens ook zorgen te moeten maken om Ogura, maar mede door wat regendruppels in de zestiende ronde kwam het niet tot een gevecht. De leider wist zijn voorsprong namelijk te vergroten, ook doordat de kampioenschapsleider zijn tempo ietwat terugschroefde. Ramírez kon de aansluiting echter niet houden, wat al helemaal gold voor Moreira. De Braziliaan werd met nog vier ronden voor de boeg zelfs gepasseerd door thuisrijder Somkiat Chantra in het gevecht om de vierde stek. Kort daarna intensiveerde de regen echter weer en na een crash van Jeremy Alcoba besloot de wedstrijdleiding met nog twee ronden te gaan dat het genoeg was geweest.

Canet boekte zodoende zijn derde overwinning van het seizoen, maar het was niet genoeg om de titelstrijd in leven te houden. De tweede plek was ruimschoots genoeg voor Ogura om de eerste Japanse wereldkampioen te worden sinds Hiroshi Aoyama in 2009 in de 250cc. Hij promoveert volgend jaar dus als wereldkampioen naar de MotoGP, waar hij voor Trackhouse gaat racen. Ramírez completeerde het podium in Thailand, voor Chantra, Moreira, Izan Guevara en Albert Arenas. Dixon werd uiteindelijk achtste, met Manuel González en Deniz Öncü eveneens in de top-tien. De overige punten waren voor López, Sergio García, Ayumu Sasaki, Filip Salac en Jorge Navarro. Zonta van den Goorbergh haalde de finish, maar kwam ondanks een aardig tempo niet verder dan de negentiende positie.

De titelstrijd in de Moto2 is dan wel beslist, maar komend weekend wordt het seizoen alweer vervolgd met de Grand Prix van Maleisië.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Thailand