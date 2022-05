Ogura claimt eerste GP-zege in Spanje, Bendsneyder zevende

Vanaf pole-position maakte Ai Ogura een uitstekende start. Hij spurtte weg richting de eerste bocht en nam meteen het initiatief in de wedstrijd. Iets verder naar achteren had Sam Lowes een mindere start na een touché met Somkiat Chantra bij het uitkomen van de eerste bocht. Pons-rijder Aron Canet, die rijdt met een polskwetsuur, snelde daardoor naar de tweede plek voor Tony Arbolino. Canet en Arbolino wisselden nog van positie, maar hadden vooral moeite om het superieure racetempo van de Japanse koploper te volgen.

De omstandigheden op het Circuito de Jerez – Angel Nieto waren lastig omdat het veel warmer was. Verschillende coureurs gingen daarom onderuit. Lowes was een van hen, maar ook Chantra ging tegen de vlakte toen hij grip aan de voorkant van de machine verloor. Bo Bendsneyder profiteerde. Hij verloor bij de start een paar plekken, maar herpakte zich en kwam na de eerste ronden op de elfde plek door. Hij raakte verwikkeld in een duel met Joe Roberts, vorige week nog winnaar van de Portugese Grand Prix.

Dixon schoffelt Aldeguer onderuit

Verder naar achteren kwam ook de race van Jake Dixon ten einde toen hij Fermin Aldeguer in de laatste bocht meenam in zijn val. De Aspar-rijder kon zijn weg niet vervolgen. Aldeguer hervatte zijn wedstrijd nog wel, maar kwam wat ronden later ook binnen. De wedstrijdleiding keek naar het incident, maar vond het uitdelen van een straf overbodig.

Raceleider Ogura deed in de tweede helft van de race een poging om de coureurs achter zich op achterstand te rijden, maar dat viel nog niet mee. Canet kon het tempo goed volgen en dat was gezien zijn fysieke toestand toch wel bijzonder. Pas in de achttiende ronde liep Canet tegen problemen aan. Hij verloor even snelheid bij het uitkomen van de Dani Pedrosa-bocht waardoor de voorsprong van Canet direct vergroot werd tot een seconde.

Het ziedende racetempo van Ogura zorgde er ook voor dat de rijders erachter op een grotere achterstand kwamen. Bendsneyder had Roberts in de tweede helft van de race weer te grazen genomen, maar had niet het vermogen om WK-leider Celestino Vietti bij te benen. De Italiaan moest wel zijn verlies slikken in duel met Marcel Schrotter. De Duitser van Intact had duidelijk nog wat in de tank voor de laatste ronden.

Ogura loopt weg en wint voor het eerst

In de negentiende ronde moest Canet de witte vlag hijsen in de strijd om de overwinning. Binnen enkele sectoren werd de voorsprong van Ogura verdubbeld tot bijna twee seconden. De eerste overwinning van Ogura kwam daardoor niet meer in gevaar. Hij zette nog maar eens een dikke streep onder zijn wens om volgend jaar bij LCR Honda te debuteren in de MotoGP. Hij aast bij dat team op de plek van Takaaki Nakagami. Ogura is de opvolger van Hiroshi Aoyama, de laatste Japanse winnaar op het tweede niveau.

Canet hield buitengewoon knap stand en pakte de tweede plaats. Tony Arbolino eindigde op de derde plek voor Augusto Fernandez, de eerste rijder van KTM Ajo. Schrotter was nog behoorlijk snel in de slotfase, maar kwam niet meer aan het wiel van Fernandez. WK-leider Vietti haalde met de zesde plek een acceptabel aantal punten. Hij blijft daarmee op de eerste plek in het klassement staan.

Bendsneyder liep in de laatste ronden hard in op Vietti, maar moest tegelijkertijd ook rekening houden met Roberts. De Rotterdammer hield knap stand en eindigde voor de vierde keer op rij bij de beste tien. Roberts, Albert Arenas en Jorge Navarro maakten de top-tien compleet.

Zonta van den Goorbergh verloor bij de start wat plekken en kwam op de 26ste plek door na de eerste ronde. Hij vocht zich knap terug en eindigde uiteindelijk op de negentiende plaats. Voor Van den Goorbergh een belangrijke mijlpaal aangezien hij de afgelopen drie races de finish niet zag.

De Moto2 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Frankrijk op het Bugatti Circuit van Le Mans.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Spanje