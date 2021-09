MotoGP-belofte Acosta debuteert bij KTM Ajo in Moto2

Acosta debuteerde dit jaar op 16-jarige leeftijd in het Moto3-wereldkampioenschap en heeft sindsdien een verpletterende indruk gemaakt. Hij stond in de openingswedstrijd op het podium en won een week later vanuit de pitstraat. Met nog eens vier overwinningen in het vervolg van het seizoen staat hij inmiddels op een voorsprong van 46 punten in het kampioenschap. Motorsport.com kon vorige maand al melden dat Acosta onderweg was naar de renstal van Ajo en dat zijn MotoGP-debuut voor 2024 gepland staat. Dinsdag is de eerste stap van dat plan bevestigd.

“Ik geloof dat ik de stap naar de Moto2-klasse moet maken”, zei Acosta, die inmiddels 17 jaar oud is. “Natuurlijk heb ik nog veel te leren en dat kan ook in Moto3, maar als het gaat om de details en mijn ontwikkeling als coureur denk ik dat dit de juiste stap is. Het is een groot voordeel om bij Ajo te blijven en met dezelfde mensen te werken. Het is heel belangrijk om een goed en positief gevoel te hebben bij de mensen om je heen. Het team heeft me ontzettend goed geholpen in mijn eerste jaar in de Grand Prix-paddock. Het is een grote stap geweest en ik ben blij met hoe het tot nu toe gegaan is.”

Acosta trainde de afgelopen maanden al regelmatig met zwaardere motoren om de overstap zo vloeiend mogelijk te maken. Hij vormt samen met Augusto Fernandez een volledig nieuwe line-up van het team, nadat eerder al duidelijk werd dat Remy Gardner en Raul Fernandez naar de MotoGP promoveren. “We zijn blij met de bekendmaking van Pedro Acosta en Augusto Fernandez bij de KTM GP Academy”, aldus Pit Beirer. “Samen met Red Bull KTM Ajo hebben we de beste structuur om onze rijders op weg te helpen naar een volgende stap. Aki Ajo en zijn team hebben een fundamentele rol gespeeld in de carrières van vele rijders en we zijn trots dat we op hem kunnen rekenen bij het opleiden van nieuwe rijders.”

Fernandez rijdt momenteel voor Marc VDS. Zijn plek wordt volgend seizoen ingenomen door Tony Arbolino, zo werd vorige week duidelijk.