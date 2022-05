Op vrijwel het hele circuit zijn uitloopstroken vergroot om de motoren terug te kunnen verwelkomen. Voorheen werden er alleen circuitdagen gehouden voor motoren, maar nu heeft het circuit weer een FIM-licentie voor grote wedstrijden. De eerste grote wedstrijd is de 24 uur van Spa voor EWC-motoren in het weekend van 4-5 juni. Coureurs uit dat kampioenschap kregen deze week de kans om het nieuwe circuit aan de tand te voelen.

“Ik houd van dit circuit”, zegt David Checa, viervoudig wereldkampioen in het EWC-kampioenschap. “De bochten zijn fantastisch, het voelt erg goed en als het ook nog eens druk gaat worden is het fantastisch. Het hele circuit is speciaal, maar het is een heel lang circuit waar je met een fout direct een seconde of anderhalf kunt verliezen. Van Raidillon kreeg ik een lach op mijn gezicht, het voelt beter dan de bocht in Laguna Seca. Ik wist niet of het heel goed zou voelen, maar het is snel en voelt heel goed.”

Naast het nieuwe asfalt bij Eau Rouge, Raidillon en Bruxelles is ook de Jacky Ickx-bocht aangepast. Daar ligt voor de motoren nu een bocht die eerder naar links loopt dan bijvoorbeeld in de Formule 1 of het WEC het geval is. Nu het circuit weer een upgrade heeft gekregen en een hogere licentie heeft ontvangen, mag het in de toekomst ook een MotoGP-race organiseren. Of dit concreet gaat gebeuren, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de wens vanuit verschillende partijen staat om voor het eerst sinds 1990 weer een Grand Prix te houden op het Ardennencircuit.

Bekijk hierboven de volledige onboardronde van Niccolo Canepa op de Yamaha R1 Superbike.