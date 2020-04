Fabrieksteam Van der Mark niet naar 8 uur van Suzuka

Het is voor het eerst sinds 2014 dat er geen fabrieksproject aan het vertrek komt in de Japanse klassieker. In de korte verklaring gaf Yamaha geen reden voor de afwezigheid, maar schreef: “We hebben besloten die activiteit dit seizoen niet voort te zetten.”

Met de afwezigheid van het fabrieksteam is de YART-formatie het hoogstgeplaatste Yamaha-team in de race. Dat team komt met rijders Niccolo Canepa, Marvin Fritz en Kohta Nozane in actie. Daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat Michael van der Mark komende editie van dit prestigieuze evenement in actie komt.

De Nederlander won de race meermaals met Katsuyuki Nakasuga en Alex Lowes. Laatstgenoemde verhuisde afgelopen winter van Yamaha naar Kawasaki. Hij komt tijdens het evenement voor zijn nieuwe werkgever in actie met teamgenoten Jonathan Rea en Xavi Fores.

Yamaha is met acht overwinningen een van de meest succesvolle fabrikanten uit de historie en won de race vier jaar op rij tussen 2015 en 2018. Aan die reeks kwam vorig jaar een eind toen Kawasaki in het gelijk gesteld werd na een protest aan het eind van de race.

De 2020-editie van de 8 uur van Suzuka staat gepland voor 19 juli.

Met medewerking van Rachit Thukral