Herlings na zware valpartij afgevoerd naar medisch centrum

Het MXGP-kampioenschap rijdt vandaag de tweede ronde van een triple header in Faenza. Vanmorgen stond de training op het programma. Jeffrey Herlings kwam daarin zwaar ten val. De Nederlander won afgelopen weekend nog de Grand Prix van Italië op dezelfde omloop maar volgens onze bronnen op het circuit moet hij de tweede GP zeker laten schieten.

Herlings kwam in de training zwaar ten val en lag enige tijd roerloos op de baan terwijl de training nog in volle gang was. The Bullet, die het WK leidt, reed op trage snelheid over één van de bulten heen en viel op merkwaardige wijze voorover over zijn stuur. Daarbij leek hij de klap met zijn hoofd en nek op te vangen en sloeg verder over de kop.

Het medisch team was snel ter plaatse waarna hij op een brancard werd afgevoerd naar het medisch centrum op het circuit. Daar wordt hij verder onderzocht. Motorsport.com heeft vernomen dat het een nekblessure betreft en Herlings later vandaag in elk geval niet van start gaat in de Grand Prix van Faenza. De ernst van de kwetsuur is vooralsnog onduidelijk. Volgens de eerste berichten kan de KTM-rijder wel zijn armen en benen bewegen. Hij is per traumahelikopter vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere checks.

Motorsport.com is ter plaatse, houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws.