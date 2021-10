Wat voor Herlings op het spel staat in ‘TiGaLand’ Trentino

We hebben ze niet meer gezien dit seizoen: de Triple GP’s die we in 2020 ongevraagd zo goed hebben leren kennen. Op het moment dat je het eigenlijk niet meer verwacht, komt hij alsnog: in de voorlaatste week van het seizoen en op een hele bijzondere plek: tegen de achtergrond van de stenen muur, vlak bij het Gardameer: Pietramurata. Geheel onverwacht is het niet dat er extra MXGP-rondes in Italië plaatsvinden. Afgelopen seizoen werd het WK nagenoeg een veredeld open Italiaans kampioenschap en ook nu worden er maar liefst acht evenementen gehouden, zeven GP’s en de Motocross of Nations. Zo heeft promotor Infront ook dit seizoen weer met kunst en vliegwerk de 'magische' grens van achttien WK-wedstrijden gehaald.

Afgelopen seizoen vormden de drie GP’s die komende week op het programma staan het slotakkoord. Tim Gajser kroonde zich tot kampioen, tot grote vreugde van de Sloveense fans. Van alle GP’s op de WK-kalender is die in Arco di Trentino de dichtstbijzijnde voor Slovenië en dus een thuiswedstrijd voor ‘TiGa’ en dat is ook terug te zien in de resultaten. De Sloveen won in iedere GP één manche en liet in de andere manches maar één keer echt punten liggen. Alleen in de tweede manche van de eerste GP kwam hij in de ‘problemen’ en werd hij vierde. De resultaten van die andere titelkandidaat, Romain Febvre, waren vorig jaar iets minder, al sloot hij wel uitstekend af (1-2). Iedereen zal het er echter over eens zijn dat de Fransman dit seizoen van een ander kaliber is. Trentino zou deze Febvre goed moeten liggen en hij is momenteel de nummer twee in de WK-stand, op slechts twaalf punten.

De ogen zullen echter, gezien de resultaten uit het verleden, het meeste zijn gericht op regerend wereldkampioen Gajser. Momenteel staat de Sloveen vijftien punten achter op Herlings. Dat gat moet komende week worden gedicht. Als Herlings met een voorsprong begint aan de laatste twee wedstrijden in Mantova, waar hij een maand geleden de Motocross of Nations domineerde, dan zal de wanhoop bij de concurrentie groeien. Maar eerlijk is eerlijk: zowel Febvre als Gajser was er tijdens de Nations niet bij. Voor Herlings zal het vooral zaak zijn om in de buurt van zijn concurrenten te eindigen en het liefst af en toe ervoor. De voorsprong vasthouden zal zijn doel zijn, al hebben we afgelopen weken ook gezien dat de Nederlander van de drie favorieten veruit de minste fouten maakt. Zijn starts zijn zijn enige achilleshiel, maar die spelen in Trentino niet zo’n grote rol zoals bijvoorbeeld in Spanje en Frankrijk het geval was.

Overigens valt er over de prestaties van The Bullet in Triple GP’s niet heel veel te zeggen. In 2020 completeerde hij alleen de eerste driedubbele wedstrijd in Letland, waarna hij al snel geblesseerd raakte en daarom ook ontbrak in de GP van Trentino. Qua directe duels in Trentino, heeft er nog geen krachtmeting tussen Herlings en Gajser plaatsgevonden. In 2017 won Gajser, maar was Herlings niet honderd procent door een handblessure, terwijl een jaar later de Nederlander won en de Sloveen juist gekwetst was. In 2019 en, dus ook, 2020 was Herlings er simpelweg niet bij door blessures. Kortom, het is in veel opzichten een drieluik om naar uit te kijken.

De wedstrijden in Trentino worden zondag, woensdag en opnieuw zondag verreden. Het tijdschema ziet er als volgt uit:

Starttijd Sessie Lengte 10:15 Vrije training + Kwalificatie 20 + 25 minuten 13:15 Race 1 30 minuten + 2 ronden 16:10 Race 2 30 minuten + 2 ronden