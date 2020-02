Vijf Nederlandse en Belgische crosstalenten om in de gaten te houden

Roan van de Moosdijk

Afgelopen seizoen greep Eindhovenaar Van de Moosdijk de titel in het EMX250-kampioenschap. De F&H Kawasaki-rijder is een begenadigd zandcoureur en starter. Na het behalen van zijn kampioenschap reed hij enkele wedstrijden in de MX2, waarbij hij zelfs al op het podium stond.

Roan van de Moosdijk, Kawasaki Racing Team Foto: Bournemouth Kawasaki

Of Van de Moosdijk al potten kan breken in zijn debuutjaar in het WK, zal moeten blijken. Met het wegvallen van kampioen Jorge Prado, lijken Tom Vialle, overgebleven bij KTM, en zijn nieuwe teamgenoot René Hofer een grote kans te maken.

Het verschil in de MX2 tussen de KTM’s en Kawasaki’s zit hem vooral in de start. Daar zal Van de Moosdijk vermoedelijk wat verliezen. Maar op snelheid heeft hij al laten zien minimaal gelijkwaardig te kunnen zijn aan het KTM-duo. Sterker nog, Hofer kwam in 2019 in het EMX-kampioenschap niet in de buurt. Ook in het voorseizoen liet Van de Moosdijk zien tot de snelste mannen te behoren, al kende hij wel wat pech met een valpartij en motorproblemen.

Het zal vooral interessant zijn om te zien of de 19-jarige in het drukke WK-programma zich staande weet te houden. Met een trainer als Marc de Reuver aan zijn zijde, zullen de valkuilen in ieder geval bekend zijn.

Bas Vaessen

Het eerste jaar in Britse dienst werd in 2019 niet wat Vaessen zich ervan had voorgesteld. De 22-jarige coureur uit het Limburgse Swalmen kwam ongelukkig ten val in Indonesië en brak daarbij een nekwervel. Dat kostte de coureur de rest van het seizoen, dat hij juist zo voortvarend was gestart.

Bas Vaessen, Hitachi KTM fuelled by Milwaukee Foto: Ray Archer

Gelukkig herstelde Vaessen wel volledig van zijn blessure en rijdt hij dit jaar opnieuw op de Hitachi KTM. Hij zal hij nog een laatste seizoen willen vlammen om zijn carrière voort te kunnen zetten in de MXGP. Gezien zijn prestaties in het begin van het 2019-seizoen, zou het zomaar kunnen dat Vaessen weer weet te verrassen en “gewoon” in de top-vijf mee kan dan.

Kay de Wolf

De Wolf is pas 15 jaar als hij in Valkenswaard aan zijn eerste seizoen op de 250-machine begint. ‘The Red Hurricane’ wordt door de hele crosswereld in de gaten gehouden en heeft zelfs al een fabriekszitje bij Husqvarna. De geboren Veldhovenaar liet in de voorbereiding op het seizoen zien goed mee te kunnen met de WK-coureurs. Zo eindigde hij in de Hawkstone Park International als vijfde.

Kay de Wolf Foto: KNMV

Het seizoen van De Wolf start in eigen land, tijdens de tweede GP van het seizoen. Het zal in eerste instantie vooral een overgangsjaar worden: wennen aan de 250-machine. Maar als alles volgens plan verloopt, zou het ons niet verbazen als hij al richting het podium kan dit jaar.

Vorig seizoen reed De Wolf in het EMX125-kampioenschap. Daarin eindigde hij als zesde voor, bijvoorbeeld, Liam Everts.

Jago Geerts

Geerts geldt al jaren als een groot talent. Samen met Van de Moosdijk streed hij in de jeugd om de grote kampioenschappen. De Vlaming heeft een vaste herkenbare fanschare die hem overal volgt.

Jago Geerts, Team België Foto: Niek Fotografie

Het geluk lachte de crosser uit Geel echter niet toe de afgelopen seizoenen. Regelmatig was hij de enige coureur die Jorge Prado kon volgen, in ieder geval in het zand. Maar op cruciale momenten liet de Yamaha hem in de steek of kwam hij ten val. Hopelijk zit het dit seizoen mee voor de 19-jarige Geerts, die zijn oude rivaal Van de Moosdijk weer op de baan tegen zal komen.

Liam Everts

De naam viel al even en wanneer de naam ‘Everts’ valt, dan let iedereen op in de crosswereld. De zoon van recordkampioen Stefan en kleinzoon van crosslegende Harry Everts rijdt sinds vorig seizoen al onder de KTM-vlag en zal in zijn tweede EMX125-jaar vermoedelijk om de titel gaan strijden.

Liam Everts, KTM Foto: KTM Images

Het is echter meer dan de naam die Liam tot een interessante coureur maken. De 15-jarige Vlaming is namelijk ook gewoon een hele snelle coureur. Bijgestaan door zijn vader maakt Liam stapje voor stapje omhoog. En zoals vader Stefan al aangaf aan de collega’s van Sporza: "Ik verwacht wel dat hij er vroeg of laat kan staan om voor een wereldtitel te rijden. Maar ik wil vooral niet te snel vooruit gaan."

Terwijl leeftijdsgenoot De Wolf dus wel al een stapje omhoog maakt, doet Everts dat nog niet. Maar wellicht komt er in de toekomst weer een mooie strijd tussen België en Nederland op de crossbaan.

Bonus: Brian Bogers en Calvin Vlaanderen

We moeten niet vergeten dat we met Brian Bogers en Calvin Vlaanderen nog twee relatief jonge troeven hebben in het MXGP-kampioenschap.

Bogers begint alweer aan zijn derde jaar in de MXGP en hij is pas 22 jaar. Na twee horror-jaren bij HRC, waarvan bekend is dat de prioriteit ergens anders lag, wil Bogers zijn carrière nieuw leven inblazen bij het Italiaanse Marchetti KTM Racing. De voortekenen zijn goed en hopelijk vindt Bogers zijn snelheid terug. Een blik op de erelijst van de ongelukkige Eindhovenaar is voldoende om te weten wat hij in zijn mars heeft.

Vlaanderen kreeg een flinke klap te verwerken toen hij laat te horen kreeg dat Honda hem niet zou helpen met zijn overstap naar de 450. De Zuid-Afrikaanse Nederlander kwam uiteindelijk bij Gebben van Venrooy Yamaha Racing terecht en debuteert in de MXGP. In de MX2 liet Vlaanderen al zien met de toppers mee te kunnen en dat was op een verre van ideale 250cc-machine.