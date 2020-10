Analyse: Vijf conclusies na het MXGP-drieluik van Mantova

Gajser grijpt de macht in het kampioenschap

Tegen de verwachting in was Tim Gajser de sterkste crosser gedurende het drieluik in Mantova. Het geluk lachte de Sloveen nu eens toe en zelf bleef hij op zijn motor zitten. Door zijn sterke resultaten nam Gajser de rode plaat over van Cairoli en deelde hij een tik uit aan de concurrentie.

Onder toeziend oog van flinke aantallen Sloveense fans, Mantova ligt immers niet zo ver van het thuisland van Gajser, deed de regerend wereldkampioen een machtsgreep. Andermaal toonde Gajser aan dat men nu ook op zandbanen rekening met hem moet houden. Waar vooraf het gevoel vooral was dat de Honda-rijder de schade ten opzichte van Cairoli moest zien te beperken, gebeurde het tegenovergestelde. Bovendien won hij voor het eerst een GP, na al zeven manchezeges te hebben genoteerd. Een doorbraak dus op meerdere fronten.

Die resultaten zijn ook terug te zien in het overzicht van de behaalde punten in Mantova. Waar Cairoli flink wat punten liet liggen, profiteerde Gajser daarvan door, vooral, constant mee te doen om de topklasseringen.

Overzicht: Top tien resultaten MXGP-rijders in Mantova

WK Rijder GP van Italië GP van Mantova GP van Europa Totaal 1 Tim Gajser 13 25 16 20 25 22 121 3 Jeremy Seewer 25 20 22 12 15 20 114 5 Glenn Coldenhoff 18 22 14 16 22 16 108 4 Jorge Prado 22 18 25 15 20 4 104 2 Tony Cairoli 20 6 18 18 16 25 103 6 Romain Febvre 11 16 20 25 11 18 101 7 Gautier Paulin 8 15 11 22 14 14 84 11 Evans 3 12 15 14 18 13 75 9 Desalle 14 14 12 4 9 15 68 10 Vlaanderen 16 10 9 0 10 12 57

Seewer een serieuze titelkandidaat, maar weet hij dat zelf wel?

Ook Jeremy Seewer won in Mantova voor het eerst een GP, al was dat nadat er straffen werden uitgedeeld. Na die GP stond hij zelfs binnen tien punten van de WK-leider. Daar moest hij in de tweede en derde wedstrijd weer wat terrein prijsgeven, maar met inmiddels maar 30 punten minder dan Gajser, zit de Zwitser volop in de strijd.

Opvallend detail is dat de coureur van Monster Energy Wilvo Yamaha Factory Racing hier zelf niets van wil weten. Seewer is naar eigen zeggen iemand die heel erg met getallen bezig is en dat kan hem afleiden van de hoofdzaak: het racen. Iedereen binnen zijn team weet: je hoeft Seewer niet te vertellen hoeveelste hij staat in het WK en al helemaal niet met hoeveel punten. Op dezelfde manier werd de sympathieke Zwitser vorig jaar tweede in het WK.

Jeremy Seewer, Monster Energy Wilvo Yamaha Factory Racing Foto: Yamaha Motor Racing

Coldenhoff constant, maar nog niet snel genoeg

Van alle rijders in Mantova was The Hoff het meest constant. Als enige eindigde hij alle manches in de top-vijf, waarmee hij na Gajser en Seewer de meeste punten binnenhaalde. De eerste manche van de derde GP in Mantova, de MXGP van Europa, was het meest indrukwekkend van de crosser uit Best.

Genoeg voor een GP-zege is het nog niet, al haalde hij wel twee keer het podium. Maar Coldenhoff wil meer en zal ook meer moeten laten zien wil hij zich nog in de titelstrijd mengen. Met Lommel nog op komst en de wetenschap dat het weer zich weleens in Coldenhoff's voordeel kan omzetten, liggen er nog genoeg kansen, al ligt de best geklasseerde Nederlander nog wel op meer dan een GP-zege aan punten achterstand.

Ook opvallend zijn de sterkere prestaties van rijders als Calvin Vlaanderen en Brian Bogers. Beide crossers eindigden binnen de top-tien in Mantova. Vlaanderen kan zichzelf zelfs de beste rijder noemen die niet op een fabrieksmotor zit.

De keerzijde van triple-headers

We moeten het hier toch even over hebben. Meerdere zaken beginnen op te vallen rondom de driedubbele wedstrijden, die voor gefronste wenkbrauwen binnen de paddock zorgen. Allereerst was daar de zware crash van Arminas Jasikonis. De Litouwer raakte zelfs in een coma en veel fans en mensen binnen de paddock menen dat dit ook deels te wijten is aan de grote hoeveelheid wedstrijden binnen korte tijd. Jasikonis was niet de enige rijder die hard ten val kwam en er werd ook veel aan de baan gewerkt na die bewuste zondag om deze veiliger te maken. De vraag blijft: gaat dit niet allemaal iets te gehaast en daarmee ten koste van de rijders?

Een ander punt dat duidt op een gebrekkige voorbereiding was het aantal straffen dat werd uitgedeeld. Niet zozeer de straffen baarden opzien, maar vooral de kritiek van crossers (Jorge Prado, Gautier Paulin en Romain Febvre) naar aanleiding van die straffen. De rijders die door gele vlaggen reden hadden deze naar eigen zeggen nauwelijks kunnen zien. Waren er wel genoeg marshals en waren ze wel goed genoeg geïnstrueerd? Dat zijn belangrijke vragen om te stellen.

Deze punten kwamen er in Mantova op een lijstje kritiekpunten bij, waarvan de voornaamste nog is dat er tussentijds nauwelijks iets aan de banen wordt veranderd. Hoewel dit wel de belofte was op meerdere locaties, zijn er nauwelijks extra lussen in de parcours gelegd en dus wordt er feitelijk drie keer op dezelfde baan gereden. Dat maakt dat iedereen steeds maar sneller gaat rijden en de risico's die rijders nemen worden derhalve groter.

Inclusief de wedstrijden in Mantova, worden er binnen vijf weken tien GP's verreden. De vraag is of dat niet een beetje veel van het goede is. Met een slotakkoord in Lommel en Trentino met zes GP's binnen twee weken op wat niet de gemakkelijkste banen van het seizoen zijn, blijft fit blijven het belangrijkste devies.

KTM-reeks doorbroken, Herlings-resultaat nog niet geëvenaard

Eindelijk waren daar eens andere motoren dan KTM's en GasGas die tot de hoogste trede van het podium reikte. Tot Mantova won er steeds ofwel een KTM- ofwel een GasGas-rijder. Met die reeks werd straf afgerekend door GP-zeges van Jeremy Seewer (Yamaha), Romain Febvre (Kawasaki) en Tim Gajser (Team HRC).

Wat wel opvalt is dat nog niemand de dominantie van Jeffrey Herlings heeft kunnen evenaren. The Bullet is weliswaar nog altijd uitgeschakeld met een blessure en inmiddels op 136 punten achterstand kansloos voor de titel, maar hij presteerde iets dat niemand dit seizoen nog lukte: beide manches van een GP winnen. In Faenza won Herlings zijn, voorlopig, laatste wedstrijd van het seizoen door beide manches te winnen. Tot nu toe kwamen alleen Gajser en Coldenhoff daarbij in de buurt met een 1-2, dan wel 2-1. Herlings koopt er natuurlijk niets voor, maar het is wel een bijzonder detail.