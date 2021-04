VIDEO: Herlings aast op revanche in 2021

Na zes GP's staat The Bullet meer dan 60 punten voor in het kampioenschap. De viervoudig wereldkampioen lijkt bijzonder goed op weg te zijn naar een nieuwe triomf, wanneer het noodlot opnieuw toeslaat.

Een zware nekblessure, die hem ook even het gevoel in zijn benen ontneemt, werpt een schaduw over het tweede GP-weekend in Faenza. Opnieuw kost een blessure Herlings de titel.

Ondanks de tegenslagen zette de snelste motorcrosser ter wereld opnieuw alles op alles om zijn topvorm te bereiken en zo in 2021 een nieuwe gooi te doen naar de WK-titel.