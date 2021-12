Vertrouwenspersoon Herlings over 'die ene dag in januari 2019'

In 2021 heeft Jeffrey Herlings eindelijk zijn tweede wereldtitel op het hoogste niveau binnen kunnen halen. De KTM-rijder hikte lang tegen die nieuwe titel aan, vooral door zware blessures. De grootste blessure van allemaal zal bepalend zijn voor de rest van zijn carrière, en is dat in zekere zin ook al geweest. Volgens vertrouwenspersoon Ruben Tureluren leidt alles wat sindsdien is gebeurd terug naar die ene dag in januari 2019.

Het was al drie jaar geleden dat Herlings een wereldtitel pakte, dat is vrij lang voor zijn doen. Voelt dit nu ook als het einde van een moeilijke periode?

"Tachtig procent van wat sindsdien hem is overkomen, heeft met die dag in januari 2019 te maken. Alles komt door die voet. Ook vorig seizoen: hij lag meer dan zestig punten voor in het kampioenschap. Toen durfde Jeffrey zijn voet niet meer op dezelfde manier op de motor te zetten omdat hij pijn had. Vervolgens blijft dat deel in de modder hangen, dat krijg je als je voet er niet op staat."

Herlings heeft al zoveel blessureleed meegemaakt, maar wat maakte die blessure zo anders dan de anderen?

"Dat is het nou precies: hij heeft dat proces al zo vaak meegemaakt. Vaak is het een plaatje erop en door. Komt het min of meer wel goed. Ook bij een beenbreuk: acht weken zitten, plaat erop, rustig zitten, dan is het weer voor 95 procent goed en kun je weer aan de slag. Die voet was andere materie: die was gewoon geëxplodeerd. Dat was geen kwestie van twee botjes rechtzetten. Geen enkele dokter heeft gezegd dat het 100 procent goed ging komen. Het enige wat de dokter zei was: 'Ik weet niet of hij ooit nog gaat crossen.' Nu maken dokters het vaak wel iets erger, om de verwachtingen te managen, maar zijn voet is het enige waar hij nog echt last van heeft."

Alle verhalen over 2019, die winter, gaan over dat hij toen sneller was dan ooit. Hoe kwam dat denk je?

"Dat heeft alles te maken met het vertrouwen van de wereldkampioen. Hij had toen de bevestiging van een droomseizoen. Hij won alles. Dat is toch wel fijn hoor, als je naar het starthek gaat en iedereen kijkt op en denkt: Herlings is hier, we kunnen wel inpakken."

Dat is wel veranderd hè?

"Zoals toen, in 2018, domineren. Dat is inderdaad niet meer het geval, maar dat hoeft ook niet en kan ook niet meer in de MXGP. Deels heeft dat nog met die voet te maken, maar de motoren en de rijders liggen nu ook gewoon veel dichter bij elkaar. Ook de veranderingen door corona zorgen ervoor dat er veel is veranderd."

Niet echt een vraag voor jou, maar toch: steekt Herlings er nog altijd bovenuit?

"Ik blijf zeggen: Als Herlings overal bij is, verdient hij wereldkampioen te worden. Dat hebben we dit jaar ook gezien. Jeffrey heeft vier reeksen gemist en wint alsnog. En we moeten niet vergeten dat hij twee GP's echt zwaar geblesseerd gereden heeft. Gajser dan ook eentje, maar vier reeksen niet meegedaan en vier reeksen zwaar geblesseerd. Dan nog eerste staan, dat zegt denk ik wel genoeg."

Hoe ziet de toekomst voor jullie eruit? Kun jij eigenlijk ooit nog met een andere rijder werken?

"Zoals met Jeffrey ga ik waarschijnlijk nooit meer tegenkomen. Mijn rol is ook al heel erg anders dan vroeger. Ik begon als monteur, maar ben inmiddels meer begeleider en help met van alles, maar aan de motor sleutelen dag en nacht... daar hebben we nu iemand anders voor. Wat Jeffrey betreft hoop ik dat we samen natuurlijk nog zoveel mogelijk succes mogen hebben, maar ik denk dat hij hoe dan ook de boeken in zal gaan als de rijder die te veel GP's heeft gewonnen voor het aantal titels dat hij heeft gehaald. Dat staat gewoon niet in verhouding en gaan we ook nooit meer recht kunnen trekken."