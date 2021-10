Herlings en Coldenhoff pakken Nederlandse één-twee in spektakelstuk

Het was verrassend Henry Jacobi die de kopstart greep voor Romain Febvre en Coldenhoff. Herlings en Tim Gajser startten naast elkaar en dat was voor beide rijders duidelijk geen voordeel, daar ze buiten de top-tien aan de wedstrijd begonnen.

Febvre wilde maximaal profiteren en pakte al snel de koppositie af van Jacobi. Coldenhoff volgde direct het voorbeeld van de Fransman. Gajser reed een paar plekken voor Herlings uit, maar beide rijders wisten gestaag naar voren te komen, elkaar niet veel ontlopend. Na een minuut of tien zaten beide rijders weer in de top-vier. Zodoende was de tussenstand precies omgekeerd ten opzichte van de uitslag van de eerste race: vooraan Febvre (vierde in race 1), Gajser op de derde plaats (derde in race 1) en Herlings op P4 (winnaar race 1). Het enige verschil was dat niet Jeremy Seewer, maar Coldenhoff de Yamaha op de tweede plaats bestuurde.

Terwijl het tempo van Febvre en Coldenhoff vooraan wegzakte, kwamen Gajser en Herlings dichter en dichter bij de leiders in de wedstrijd. Coldenhoff begon de Franse koploper onder druk te zetten, terwijl Gajser en Herlings dus ook aansloten. Febvre leek last te hebben van harde armen in de slotfase en Coldenhoff deed een poging om hem in te halen. Hij moest daar snel werk van maken aangezien Gajser hem op het achterwiel zat. De Sloveen zelf kreeg echter bezoek van Herlings, die aan de binnenkant meer grip had dan de Honda-rijder.

Vooraan kon Coldenhoff profiteren van de schermutselingen achter zich en maakte de inhaalactie op Febvre. Herlings probeerde het voorbeeld van zijn landgenoot te volgen, maar moest ook uitkijken voor Gajser, die hij nog steeds niet af had geschud. Uiteindelijk wist Herlings de Kawasaki-rijder met een stevige actie te verschalken en kon hij op jacht naar Coldenhoff, die al twee seconden weg was gelopen.

Herlings en Coldenhoff liepen uit om Febvre, die Gajser nog een paar ronden achter zich wist te houden. Het was onvermijdelijk dat de Honda-rijder voorbij zou gaan aan de groene machine van de Fransman, maar er was een behoorlijk stevige aanval voor nodig. Gajser wilde binnendoor terwijl Febvre de deur dichtgooide. Er was contact, maar beide rijders bleven op de been.

Wel was de achterstand van Gajser opgelopen tot vier seconden. Dat gat dichtte de Sloveen echter binnen een paar ronden. Juist op dat moment ging Herlings voorbij aan Coldenhoff. De Yamaha-rijder moest vervolgens nog twee ronden Gajser achter zich zien te houden om zijn beste race van het seizoen met een tweede plaats te bekronen. Daarvoor had de crosser uit Best al zijn crosskunsten nodig, maar hij slaagde er wel in.

Door de tweede plek van Coldenhoff eindigden de nummers twee tot en met vier in de daguitslag op 38 punten, terwijl Herlings de volle buit pakte en dus twaalf punten uitliep op zowel Gajser als Febvre. Coldenhoff mocht ook nog eens mee naar het podium, als nummer twee, wat het feest voor de Nederlanders compleet maakte.

Seewer pakte de vijfde plaats, voor Benoit Paturel en Ben Watson. Tom Koch, Mathys Boisramé en Valentin Guillod maakten de top-tien compleet. Brian Bogers werd dertiende.

Vialle verslaat Geerts in MX2

In de MX2-klasse was het opnieuw Tom Vialle die zegevierde. Dit keer kreeg hij wel het vuur aan de schenen gelegd door Jago Geerts. Kay de Wolf werd zesde, terwijl WK-leider Maxime Renaux opnieuw punten liet liggen met P9.