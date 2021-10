Herlings wint fysiek duel van Gajser, maar verliest WK-leiding

De kopstart werd gepakt door Jeremy Seewer die teamgenoot Glenn Coldenhoff en Jorge Pardo voorbleef. Herlings bevond zich als nummer drie van de WK-toppers op de achtste plaat sachter Tim Gajser en Romain Febvre. De Fransman was de rijder die als het snelste vorderingen maakte en al snel op de tweede plaats terechtkwam. Herlings was het voorbeeld van de Fransman gevolgd en had Gajser ook verschalkt, alvorens hij achter Prado vast kwam te zitten.

Febvre had zijn motor aan de binnenkant voorbij die van Gajser gezet en de twee raakten elkaar. Toen Herlings aansloot bij de Sloveen probeerde die Herlings ook een paar keer naar buiten te drukken. De Honda en KTM raakten elkaar meermaals. Even leek Gajser zich voorbij Herlings te hebben gewurmd, waarna Herlings duidelijk liet merken niet gediend te zijn van de manoeuvres van de regerend wereldkampioen. Hij liet zijn motor heel ver naar buiten lopen, waardoor Gajser veel snelheid verloor en ook Cairoli even voorbij zag komen. Gajser leek aan te voelen wat er ging komen, want hij keek meerdere keren in de richting van de Nederlander. Hij kon hem echter niet ontwijken.

Vooraan kon Seewer profiteren van de schermutselingen achter zich. Hoewel hij in het begin van de wedstrijd zich nog even vergaloppeerde en bezoek kreeg, pakte hij later weer een ruime marge. Toen Febvre op P2 terechtkwam, lag de Zwitser al vijf seconden voor.

Herlings had, mede door het fysieke geweld van Gajser, behoorlijk veel tijd nodig om Prado voorbij te komen. De Spanjaard maakte zich zoals wel vaker extra breed voor zijn merkgenoot, maar moest uiteindelijk met vijf minuten op de klok forfait geven.

Vooraan begon Febvre, die inmiddels de WK-leiding weer virtueel in handen had, in te lopen op Seewer. De achterstand van Herlings op de leider was inmiddels opgelopen tot vijftien seconden. Gelukkig voor Herlings bleef de schade beperkt op Febvre. Terwijl de Nederlander zijn derde plek rustig consolideerde, kon ook Febvre de positie van Seewer niet meer bedreigen. Febvre kwam zelfs in de slotronde ten val, maar verloor zijn tweede plek niet aan Herlings, ondanks dat het even duurde voordat de Fransman weer opstond. Hoewel hij aangeslagen over de streep kwam, kwam de tegenslag te laat voor Herlings om te profiteren.

Gajser werd vierde voor Cairoli en Coldenhoff, wiens tempo daalde, maar later zijn ritme terugvond. Prado werd zevende voor Lupino, Dylan Wright en Ben Watson. In de titelstrijd leidt Febvre nu, net als woensdag tussen de manches al even het geval was. De Fransman staat één punt voor Herlings. Gajser staat op zes punten achterstand.

Ontketende Hofer wint eerste MX2-race, Renaux nadert titel

De Oostenrijker René Hofer, die een veredelde thuiswedstrijd rijdt, won op indrukwekkende wijze de eerste race in de MX2. De KTM-rijder pakt woensdag zijn eerste GP-zege, mede door uitvalbeurten van anderen, maar won nu op eigen kracht de manche. Polesitter Jago Geerts viel in de openingsfase en verloor dusdanig veel punten op WK-leider Maxime Renaux dat de Fransman zomaar al de WK-titel op zou kunnen eisen in Trentino, twee GP's voor het einde. De Yamaha-rijder werd tweede voor Ruben Fernandez en Tom Vialle, wie drie punten moet goedmaken op zijn landgenoot om hem ervan te weerhouden de titel over te nemen. Kay de Wolf werd na een matige start achtste.

In de laatste manche moet Renaux niet te ver achter Vialle eindigen (hij mag zes punten verliezen) en één puntje winnen op Geerts om zichzelf tot wereldkampioen te kronen.