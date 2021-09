Herlings en Coldenhoff moeten Turkse pole aan Prado laten

Prado zette in eerste instantie de snelste ronde neer, vlak voor Pauls Jonass, Tim Gajser, Glenn Coldenhoff en Brian Bogers. Jeffrey Herlings was één van de laatste rijders die een eerste tijd noteerde en zou aanvankelijk niet verder komen dan de achtste plek. Coldenhoff voelde zich duidelijk wel direct goed op de Turkse omloop en verbeterde zich naar de tweede plek, op een halve tiende achter Prado.

Halverwege de sessie leek Herlings aan te gaan zetten. Hij noteerde de snelste tijd in de eerste sector en reed ook zijn persoonlijk beste tijden in de andere sectoren, maar kwam een halve seconde tekort voor de snelste tijd. De Nederlander bleef steken op P5. Na een rustrondje ging The Bullet er nogmaals voor zitten en ging hij wel naar de snelste tijd, een halve seconde onder de tijd van Prado. De Spanjaard liet het er echter niet bij zitten en ging op zijn beurt weer onder de tijd van Herlings door, met zes tienden marge.

Coldenhoff verbeterde zijn tijd ook en ging voorbij aan Herlings in de tijdenlijst. De rijder met nummer 84 moest in een nieuwe snelle ronde van zijn gas gaan na een klein foutje. Ook een ronde later kon hij zich net niet verbeteren.

De pole bleef dus in handen van Prado, voor Coldenhoff en Romain Febvre, die in de slotfase nog Herlings voorbij was gegaan. Pauls Jonass werd vijfde voor Alessandro Lupino en Tim Gajser. Brian Bogers, Tony Cairoli en Arnaud tonus maakten de top-tien compleet. Calvin Vlaanderen werd twaalfde.

Vialle rijdt voor het eerst naar pole

Maxime Renaux zette in zijn eerste ronde al direct een snelle tijd neer, die lang zou blijven staan. Pas aan het einde van de sessie werd hij van de eerste plek verdreven door regerende wereldkampioen Tom Vialle. De Fransman won sinds de openingswedstrijd geen race meer en kent door een vroege blessure een gemankeerd seizoen.

Vialle zou ook in Turkije ook niet de pole-position claimen, want merkgenoot Mattia Guadagnini was nog een stuk sneller, waarna ook Jed Beaton zich boven Vialle posteerde. Het was even later echter Gianluca Facchetti die iedereen verraste. De Italiaan switchte recent van team en pakte dit seizoen slechts een handjevol punten, maar ging wel even naar de eerste plek, vlak voordat Beaton nog harder ging.

Uiteindelijk was het echter alsnog Vialle die de pole pakte. Gek genoeg is het pas de eerste keer dat Vialle de snelste tijd noteert in de kwalificatie. Hij eindigde voor Beaton, Facchetti, Gaudagnini en Renaux. René Hofer werd zevende voor Kay de Wolf. Mathys Boisrame en Mikkel Haarup maakten de top-tien compleet. Jago Geerts kwam niet verder dan de achttiende tijd.