Vallende Geerts gist naar oorzaak: “Hopelijk verandert dit"

Dat Geerts de snelste is in Lommel, daar is iedereen het over eens. De altijd rustig ogende Yamaha-rijder is als een vis in het water in het diepe zand. Steeds weer als de zon lijkt te gaan schijnen voor de jonge Belg, gaat hij zelf in de fout. In de eerste manche van MXGP van Limburg, afgelopen woensdag, wist hij na een valpartij zelfs op Herlings-achtige wijze terug te rijden naar de zege en overtuigend te winnen.

De GP-zege zat er echter niet meer in, toen hij in de tweede manche ten val kwam. Dat het qua rijden, mits hij op de motor blijft zitten, wel goed zit, realiseert Geerts zich ook. “Het rijden en het gevoel op de motor was gewoon heel goed”, vertelde hij in gesprek met Motorsport.com. “Tot aan die laatste tien minuten.

De wedstrijd werd tot op dat moment geleid door de Nederlander Roan van de Moosdijk. Binnen een ronde nadat Geerts eindelijk de leiding overneemt, maakt hij een nare smak. “Die fout kwam heel onverwacht en ik kwam ook nog eens onder de motor vast te zitten”, vertelde Geerts, die na afloop zeer emotioneel was, maar een uurtje na de wedstrijd berust. “Ik kan er nu niets meer aan doen.”

Geerts blijft koel

Het is moeilijk voorstellen dat de altijd kalme Geerts zich gek laat maken in zijn hoofd. Na die tweede manche is hij er echter echt even klaar mee. Hij trekt zich terug naar zijn camper en overdenkt wat hem is gebeurd. Iedereen kan zich indenken dat wanneer dit je zo vaak overkomt, de frustratie ook op de baan zich uit. “Natuurlijk word ik ook echt wel heel kwaad. Maar ik ga niet roepen of wat dan ook. Tijdens zo’n wedstrijd denk je er ook niet teveel meer over na. Dat komt vaak daarna pas.”

Hoe rustig Geerts oogt, zo onrustig oogt zijn begeleiding naast de baan. Steeds wanneer de Vlaming tegen de grond gaat, weten de camera’s zijn monteur al snel te vinden. Michele Lavetti is de voormalig monteur van negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli en Italiaan. Dat betekent warm bloed en emoties die dicht aan de oppervlakte liggen. “Dat klopt wel”, zegt Geerts lachend, als we stellen dat Lavetti vaak emotioneel is. “Het is natuurlijk een Italiaan he, die zijn wat emotioneler.” Geerts zelf heeft geen last van de heftige reacties van Lavetti, zo lijkt het, en prijst hem juist. “Hij heeft natuurlijk heel veel ervaring en dat komt heel goed van pas.”

Jago Geerts, Kemea Yamaha MX2 Factory Racing Foto: Yamaha / Shot by Bavo

Geen verklaring voor valpartijen

Het is gissen naar de oorzaak van de vele valpartijen van het 20-jarige crosstalent. Tijdens de persconferentie blijft hij het antwoord schuldig en gevraagd naar of het misschien om een concentratieprobleem gaat, durft hij ook niet te antwoorden. “Ik zou het eigenlijk echt niet weten”, is hij duidelijk. “Ik zat in een goede flow, maar was inderdaad niet aan het pushen. Ik kon nog wel wat sneller. Ik weet het gewoon niet, het is heel raar. Ik hoop vooral dat dit een keer gaat veranderen, zodat ik minder fouten maak in de toekomst.”

Komende zondag is de laatste thuiswedstrijd van Geerts. “Ik kan er gelukkig niet lang over na blijven denken”, stelt hij. Denken aan het kampioenschap is er ook al even niet meer bij. Waar Geerts bijna iedere GP wel een keer tegen de grond gaat, ontpopt concurrent Tom Vialle zich tot ijskonijn. Onvermurwbaar rijdt de Fransman naar de titel. Inmiddels is zijn voorsprong al 61 punten. “Ik zal waarschijnlijk wel tweede worden”, denkt Geerts hardop. “Ik hoop vooral nog zoveel mogelijk podia en overwinningen te pakken dit jaar.”