Turkije krijgt dubbele ronde in WK motorcross

Het wordt de eerste dubbele wedstrijd van het seizoen in het WK motorcross. Waar in 2020, na het uitbreken van het coronavirus in Europa, triple headers de norm waren, wordt tot op heden een traditionele kalender afgewerkt. Om het aantal races op het gewenste aantal te houden, kiest Infront er nu echter alsnog voor om een dubbele GP te houden in Turkije.

Volgens de promotor van het WK motorcross is het aan de coronasituatie in Turkije te danken dat er een dubbele ronde komt, waar het land in 2020 nog ontbrak. In het bijprogramma rijdt het WK motorcross voor vrouwen, de WMX-, de EMXOpen- en EMX2t-klasses.

De vorige rondes in Turkije in 2018 en 2019 werden gewonnen door Jeffrey Herlings. De MXGP van Turkije wordt nu verreden op 4 en 5 september, terwijl de MXGP van Afyon op 7 en 8 september plaatsvindt.