Triumph gaat met fabrieksteam meedoen aan WK motorcross

Het merk is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe reeks motoren die geschikt zijn voor het onverharde. Het gaat om motoren voor MX-wedstrijden en enduro’s. Uiteindelijk moeten de producten ingezet worden in het WK motorcross. Triumph komt in die klasse met een eigen fabrieksteam aan de start.

Motorcrosslegende Ricky Carmichael en vijfvoudig enduro-wereldkampioen Iván Cervantes zijn door Triumph vastgelegd om te helpen bij het ontwikkelen en testen van de nieuwe machines. Het is nog niet bekend wanneer de motoren op de markt verschijnen en wanneer het MX-fabrieksteam van Triumph voor het eerst in actie zal komen. Daarover zal het merk in de komende maanden meer informatie delen.

“Met deze bekendmaking begint een schitterend nieuw hoofdstuk voor Triumph. Iedereen bij dit merk staat voor een grote uitdaging”, zei CEO Nick Bloor over het nieuws. “We hopen op de lange termijn een grote impact te hebben in deze competitieve en uitdagende wereld. We willen een winnende machine bouwen waar een hele nieuwe generatie Triumph-coureurs mee kan rijden.”

Het van oorsprong Britse merk heeft de afgelopen jaren meerdere sportieve projecten op touw gezet. Triumph werd in 2019 de exclusieve leverancier van motorblokken in de Moto2-klasse. In de MXGP zijn op dit moment zeven verschillende constructeurs actief: KTM, GasGas en Husqvarna zijn afzonderlijke teams, maar komen allemaal van hetzelfde moederbedrijf. Daarnaast zijn Honda, Yamaha, Beta en Kawasaki vertegenwoordigd in het kampioenschap.