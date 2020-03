Nieuwe blessure Cairoli: “Vreesde voor seizoen”

Cairoli werd ondanks de kwetsuur in de eerste MXGP-ronde van het nieuwe seizoen derde achter Jeffrey Herlings en Tim Gajser. Dat werd door velen al als een knappe prestatie beschouwd. Achteraf bleek hoe knap zijn optreden was.

Een zware schouderblessure hield Cairoli in 2019 lang aan de kant. Nog altijd werkt Cairoli aan zijn herstel en dus was een topklassering moeilijk voor te stellen. “Het is mooi om terug te zijn op het podium na zoveel maanden aan de kant te hebben gestaan.”

Tijdens zijn trainingen ging het echter mis met de geplaagde knie van Cairoli. “Vorige week in België heb ik mijn knie verdraaid en hoorde ik iets knappen. Ik dacht toen eigenlijk dat mijn seizoen er al opzat. De dokter gaf aan dat ik mijn achterste kruisband had gescheurd.”

Toch ging Cairoli van start. “Ik heb mijn knie erg stevig ingetaped, maar de diepe groeven in de baan gaven niet echt mee.” Qua herstel zit er weinig anders op dan doortrainen. “Ik moet de spier zo stabiel mogelijk maken.”