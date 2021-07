Herlings en Cairoli verrassen bij seizoensstart WK motorcross

De wereldkampioen is nog altijd de te kloppen man

Tim Gajser begon in Rusland furieus aan het seizoen. Hij zette, eerlijk is eerlijk, Jeffrey Herlings volledig te kakken door hem voorbij te rijden op een manier zoals we Herlings eigenlijk nooit ingehaald zien worden. Op de keiharde baan was de Honda-rijder volledig in zijn element en het is dan ook geen wonder dat hij het kampioenschap leidt. Gajser was altijd al een goede starter en een uitstekende crosser op harde banen. Afgelopen seizoen heeft hij een enorme stap gezet in het zand, wat hem completer maakt dan ooit. De komende GP’s moeten uitwijzen of dat voldoende gaat zijn om een volledig fitte Herlings achter zich te houden.

Ook in Maggiora leek hij goed onderweg en als het weer geen rol had gespeeld in de tweede manche stond hij waarschijnlijk al op een voorsprong van meer dan een manche. In plaats daarvan werden echter de eerste scheurtjes zichtbaar in het pantser van Gajser. In de Italiaanse modder was hij in de eerste ronde al zijn bril kwijt en dat was direct zijn grootste probleem. De voorsprong van Gajser bedraagt inmiddels nog maar zes punten, waardoor de druk er vol op komt te staan in Oss.

Herlings wordt alleen maar sterker

Er werd wat fronsend en teleurgesteld gereageerd op de eerste GP’s van Herlings dit seizoen. Twee keer een podium en totaal niet voorkomen in de strijd om de zege, dat zijn we niet van The Bullet gewend. Zelf blijft hij benadrukken dat hij nog aan het opbouwen is en zo moeten we er dan ook naar kijken: na zes races weten we waarschijnlijk pas echt waar Herlings toe in staat is dit seizoen.

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Ray Archer

In dat licht was zijn zege in Maggiora er dan ook één die eerder kwam dan verwacht. Achteraf zou hij aangeven dat hij de Italiaanse GP wel degelijk wilde pakken, wat ook zichtbaar was toen hij in de eerste manche met pech te maken kreeg en als een bezetene tekeer ging. De 6-1 zege is een unieke: het komt niet zo vaak voor in het WK motorcross dat je met een zesde plaats in de eerste manche nog in aanmerking komt voor de dagzege, maar het lukte Herlings wel.

En wat betreft de twijfels over zijn vorm, zelf legde hij haarfijn uit waarom die eigenlijk niet helemaal terecht waren. De motorcrossvolger moet niet vergeten dat hij slechts twee GP’s niet gewonnen heeft sinds zijn laatste zege. Als je bedenkt dat hij wel gewoon op het podium stond op banen die hem niet super liggen, dan is er echt niets aan de hand. Herlings zal alleen maar sterker worden met meer wedstrijden, dus vanaf hier wordt het alleen maar beter.

Cairoli is een absolute legende

Afgeschreven, afgedankt, geef het een naam. Weinig mensen gaven nog een stuiver voor de kansen van negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli dit seizoen. De Siciliaan kwakkelde afgelopen seizoenen met verschillende pijntjes, voornamelijk in de knie, en op bijna 36-jarige leeftijd was iedereen er wel van overtuigd dat Cairoli zijn tiende titel kon vergeten. Naast Herlings en Gajser, die over een geheel seizoen gezien Cairoli kansloos zouden laten, hijgen ook Jorge Prado, Romain Febvre en Jeremy Seewer in de nek van de titelkandidaten.

Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Ray Archer

Cairoli liet echter in de eerste GP’s van het seizoen zien dat hij helemaal terug is van weggeweest. Een knieoperatie in de winter heeft hem zichtbaar goed gedaan. Hij won de tweede GP in Matterley Basin op knappe wijze en het is alleen aan een rare valpartij op een kapotgereden hobbel in Rusland te danken dat hij niet aan de leiding van het kampioenschap gaat. De twijfel blijft bestaan of hij het een heel seizoen vol kan houden, maar alleen het feit dat hij weer een GP heeft gewonnen, is al het vermelden waard. Daarmee is 2021 het al het achttiende seizoen op rij dat Cairoli een GP weet te winnen. Zijn totaal staat inmiddels op 93.

Yamaha en Coldenhoff kan een hele sterke combi worden

Iemand die ook met een tevreden gevoel op de seizoensstart terug zal kijken is Glenn Coldenhoff. Er is in de voorbereiding veel gezegd over de overstap van Coldenhoff naar Yamaha, na vijf jaar op een KTM-model te hebben gereden. Langs de banen waren er veel twijfels en ook in de races was het nog niet overtuigend, maar Coldenhoff bleef ervan overtuigd dat met hard werken er veel bereikt kan worden.

Yamaha heeft zijn nek uitgestoken met het aantrekken van de Nederlander en zal er dus ook alles aan willen doen om de samenwerking tot een succes te maken. Dat werpt zijn vruchten af. Tijdens de GP van Italië in Maggiora zagen we Coldenhoff weer helemaal in zijn element: op een natte modderige baan en op jacht naar de GP-zege. Na wisselvallige manches in Rusland en Engeland gaat het de goede kant op met de Brabander, die altijd positief blijft. Dit is in ieder geval een goede basis om verder te werken en met zijn thuiswedstrijd in Oss op komst, komt het geen moment te vroeg. “Mijn seizoen begint nu écht”, zou hij na de tweede plek in Maggiora zeggen.

Constante Van de Moosdijk één van de vele kandidaten voor de MX2-titel

In de MX2-klasse zijn er meer kandidaten voor de titel dan vorig seizoen. Dat heeft voor een groot deel te maken met de blessures van de rijders die vorig seizoen één en twee werden: Tom Vialle en Jago Geerts. Geerts bezeerde voor het seizoen zijn knie al, maar rijdt met de blessure wel mee. Dat heeft hem al behoorlijk wat punten gekost, maar tijdens de derde wedstrijd kwam hij al tot het podium. Volgens de Vlaming is het ergste achter de rug en kan hij in het zand weer om de overwinningen meedoen.

Vialle blesseerde zijn hand bij een incident in een doordeweekse training. De Fransman miste twee van de drie GP's en zal nu moeten hopen op een Herlingsachtige reeks om nog in aanmerking te komen voor prolongatie.

Eén voordeel dat hij heeft is dat de top daarachter vrij breed is. Mattia Guadagnini leidt het kampioenschap nu en nam de rode plaat in Italië over van Ruben Fernandez. De complete top-vijf van het kampioenschap staat echter binnen veertien punten, met Eindhovenaar Roan van de Moosdijk als nummer vijf. Maxime Renaux, Gaudagnini, Fernandez en Maythys Boisrame strijden momenteel om de podiumplekken. Van de Moosdijk heeft op banen die niet de zijne zijn tot nu toe de schade beperkt. Met zandbanen op komst komen zijn kansen eraan. Alles wat er bij hem nog aan ontbreekt zijn sterke starts, want de snelheid zit er goed in. Ook in de MX2 geldt weer: na zes races weten we ongeveer waar iedereen staat.

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Foto: F&H Kawasaki Racing / Shot by Bavo

Vier op een rij

Eigenlijk moeten we zeggen dat we na zeven GP's meer weten. De komende vier GP's worden zonder pauze afgewerkt. De GP van Nederland in Oss, de GP van Tsjechië in Loket, de GP van België in Lommel en de GP van Letland in Kegums. Drie zandwedstrijden dus ook, terwijl we tot nu toe op harde banen hebben gereden. Het wordt 'crunch time' voor de Nederlanders.