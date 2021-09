Geen breuken voor Cairoli na crash, laat GP Sardinië schieten

Teambaas Davide de Carli gaf kort voor de eerste MXGP manche in Riola Sardo een update over de situatie van Cairoli, die afgelopen week nog aankondigde na 2021 met pensioen te gaan. “Alles lijkt okee met Tony. Hij was onderweg om een snelle tijd neer te zetten, maar nam iets teveel risico, nam de wand van de baan mee en crashte.” Na een korte periode van medische assistentie werd Cairoli op een brancard van de baan afgevoerd.

De eerste tekenen zijn positief, zo wist De Carli te bevestigen. “Gelukkig lijkt er niet zoveel aan de hand. Er is een scan gemaakt en alles lijkt oké. Het is jammer dat dit zo gaat voor Tony, maar dat gebeurt in deze sport.” Ondanks dat er niets ernstigs is, is besloten om Cairoli niet te laten starten. “Om problemen te voorkomen slaan we deze race even over.”

Over de kansen dat Cairoli deelneemt aan de Motocross of Nations kon De Carli nog niet veel kwijt, al maakte hij een hoopvolle indruk dat de Siciliaan ‘gewoon’ kan starten in Mantova voor team Italië. “We zullen deze week moeten kijken hoe hij zich voelt, maar volgens de dokters heeft hij niets gebroken.”