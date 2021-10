Vialle blijft bij KTM crossen, maakt in 2023 MXGP-debuut

De 20-jarige Franse motorcrosser werd vorig seizoen al wereldkampioen op het tweede niveau en stond ondanks zijn jeugdige leeftijd al op de nominatie om door te stoten naar de MXGP. Vialle mag echter nog tot zijn 23ste in MX2 blijven of totdat hij voor die tijd een tweede wereldtitel pakt. KTM heeft het talent in ieder geval langer aan zich weten te binden. De nieuwe deal gaat over vier seizoenen met een gepland MXGP-debuut in 2023, de deal duurt tot en met 2025.

Eerder dit seizoen brak Vialle zijn rechterhand bij een crash, maar in het klassement is hij bezig aan een indrukwekkende opmars. Hij heeft dit seizoen al vier GP-zeges op zijn naam en staat met nog zeven raceweekenden te gaan op de vierde plaats. Het behalen van de wereldtitel in 2021 wordt nog een opgave, waardoor KTM al sorteert op een langer MX2-verblijf. Vialle zal volgend seizoen een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe KTM 250 SX-F.

“Ik ben blij met een langer verblijf bij KTM”, aldus Vialle. “Ik wil Robert [Jonas] en Pit [Beirer] bedanken voor hun steun, door pech wil ik graag nog een jaar in MX2 blijven om voor de wereldtitel te gaan. Ik voel me goed in dit team en ik wil graag bij ze blijven. Het was geen moeilijke beslissing. KTM is mijn eerste team, zij geloofden direct in mij en daar ben ik ze erg erkentelijk voor.”

Vialle is bij KTM de teamgenoot van Jeffrey Herlings, de twee staan onder dezelfde tent.