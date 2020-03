Gajser troeft Herlings en Coldenhoff af in warm-up

In tegenstelling tot zaterdag lag Matterley er zonnig bij. Wel werd duidelijk dat de baan het nodige te verduren had gekregen. Het water zorgde voor diepe sporen waardoor menig WK-rijder goed naar zijn ritme moest zoeken.

De beperkte actie op zaterdag betekende dat iedereen tijdens de ochtendsessie gelijk zijn meters ging maken. Alle grote mannen waren voortdurend op de baan te vinden, waarbij Herlings het voortouw nam en met name Gautier Paulin en Pauls Jonass zijn sporen probeerden te volgen.

Uiteindelijk was het echter niet Herlings of één van zijn achtervolgers die de snelste tijd neerzette maar wereldkampioen en polesitter Gajser. Het verschil was nipt en bovendien zat ook Glenn Coldenhoff er goed bij op de derde plaats, al was zijn tijd meer dan twee seconden te langzaam.

Clement Desalle, Jeremy Seewer en Gautier Paulin volgden het trio. Henry Jacobi, Jorge Prado, Pauls Jonass en Brent van Doninck maakten de top-tien compleet. Calvin Vlaanderen en Brian Bogers zetten respectievelijk de veertiende en vijftiende tijd neer.

Van de Moosdijk derde in MX2

Weer was het een F&H Kawasaki-rijder die bovenaan de tijdenlijst eindigde. Dit keer was het verrassend Mathys Boisrame. De Fransman is nog herstellende van een blessure die hij tijdens zijn voorseizoen opliep. Zoals F&H aan ons vertelde: “Top vijftien zou al top zijn in Matterley.”

Van de Moosdijk oogde ook snel en eindigde achter Tom Vialle als derde. De Eindhovenaar en zijn teamgenoot Mikkel Haarup volgden elkaar lange tijd op de baan, totdat de Deen ten val kwam. Dat kostte Van de Moosdijk ook wat tijd in zijn snelste ronde.

Later op zondagmiddag wordt er om de punten geracet in Winchester.

