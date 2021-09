Gajser verliest WK-leiding, maar is blij met 'cruciale punten'

Een gebroken sleutelbeen tijdens een training in Kroatië maakte dat Gajser van tevoren al opkeek tegen het weekend in het zware zand van Sardinië. De Honda-rijder is normaal al niet de sterkste op zware zandbanen, maar koesterde nog een flinke voorsprong op Jeffrey Herlings. In één weekend verdween die voorsprong echter als sneeuw voor de zon.

"Voor deze race wist ik dat het extreem moeilijk zou worden", erkende Gajser na afloop. Vanaf het begin focuste 'TiGa' zich op het beperken van de schade. De GP in het geheel niet rijden, is nooit een optie geweest. "Wetende dat ieder punt dat we hier zouden pakken, van groot belang zou kunnen zijn voor het kampioenschap, wilde ik het toch proberen."

Aanvankelijk leek Gajser nog redelijk mee te kunnen, gezien zijn tempo in de vrije training. "Ik voelde me ondanks de blessure best goed en zette een goede ronde neer in de vrije training. Dat lukte echter niet in de kwalificatie, waardoor mijn kansen om met de beste tien mee te starten, een stuk minder werden." Over het algemeen is bekend dat het belangrijk is om gelijk goed mee te zitten in de hoogste klasse van de motorcross, anders ga je een zware strijd tegemoet, hetgeen ook Gajser overkwam. "Helaas raakte ik met een andere rijder in aanraking tijdens de start voor de eerste manche. Ik probeerde mezelf te hervinden maar een volgende crash, een ronde later, maakte dat erg lastig. Ik gaf echter niet op en bleef er vol voor gaan. Uiteindelijk kon ik als negentiende finishen, wat natuurlijk wel teleurstellend was, maar ik voelde dat ik beter kon als ik goed zou starten." Gajser finishte zodoende maar nipt in de punten in de eerste manche en werd zelfs door Herlings op een ronde gezet.

De tweede race verliep stukken beter voor de Sloveen. "Ik kwam de eerste ronde door op de twaalfde plaats en kon mijn ritme vinden op deze lastige baan. Ik wist dat ik fit genoeg was, ondanks dat ik pijn had, en vocht me naar de achtste plek."

Over het algemeen overheerst bij Gajser voldoening, wetende dat het nog slechter had kunnen aflopen en deze punten van belang kunnen zijn in de titelstrijd. "Over het algemeen ben ik blij met deze vijftien punten, die cruciaal kunnen zijn voor de titelstrijd." Wat in Gajsers voordeel is, is dat hij niet deel zal nemen aan de Motocross of Nations, waardoor hij nu een week extra vrij heeft ten opzichte van Herlings. "Gelukkig heb ik nu een weekend vrij om weer helemaal fit te geraken. Ik hoop voor de volgende GP in Teutschenthal weer voor de zege mee te kunnen doen."

Gajser staat nu één puntje achter op Herlings. In totaal staan er nog acht GP's op het programma, welke allemaal voor 10 november worden verreden.