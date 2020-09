Titelconcurrenten Gajser en Cairoli botsen in Faenza

Dat de afwezigheid van Herlings deuren zou openen, werd op woensdag al duidelijk, toen Jeremy Seewer voor het eerst een manche won en Jorge Prado voor het eerst een MXGP. De grote vis lijkt echter naar één van de twee meervoudige wereldkampioenen te gaan die over zijn in de MXGP. Met de rode plaat voor het oprapen was er vuurwerk tussen Cairoli en Gajser.

In de eerste manche van de MXGP van Emilia-Romagna, de derde van drie GP’s in het Italiaanse Faenza, kwamen de Honda- en KTM-rijder met elkaar in aanraking. Gajser had een matige start en wilde nog in de eerste ronde voorbij aan de Siciliaan, maar die liet dat niet zomaar gebeuren. Het resultaat: een flinke hap grond voor Gajser.

Video: Samenvatting van de MXGP van Emilia Romagna

De Sloveen was na afloop duidelijk over wat er gebeurde. “Ik wilde Tony pakken, maar ik denk dat hij me hoorde en toen gooide hij de deur dicht. Dat kostte me wel wat plekjes”, sprak de regerend wereldkampioen, wiens inhaalactie eerder opportunistisch was dan in de lijn der verwachting. Met een uitstekende tweede manche, die hij won, verkleinde hij de achterstand op Cairoli naar zeven punten.

Naast dat Cairoli bekend staat om zijn constante prestaties, zijn daar ook altijd de pijntjes. Of hij het nu doet om de concurrentie zout in de wond te strooien - Cairoli won immers de GP en pakte de rode plaat - is moeilijk te zeggen. Maar de KTM-coureur rijdt eigenlijk alleen maar beter nadat hij zijn beklag heeft gedaan over meerdere pijntjes. “Ik heb niet zo goed gereden”, vertelde de Italiaan na zijn GP-zege. “Ik heb erg veel last van mijn knie gehad, met name vanmorgen. Dat was geen fijn gevoel voor de race. Maar ik wist dat ik met goede starts om de zege mee kan doen.”