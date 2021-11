Gajser niet blij met 'smerige' actie Herlings: "Dat kan ik ook"

De druppel, althans voor Gajser, was de beslissende actie van Herlings in de eerste manche. Herlings liet zijn motor naar buiten lopen in één van de bochten, waardoor de Sloveen vast kwam te zitten en niet terug kon kruizen. Herlings behield zijn positie en Gajser verloor kostbare seconden. Waar Herlings zijn actie te billijken achtte, was de Honda-rijder het daar niet helemaal mee eens.

"Ik reed voor Romain en Jeffrey bij de start", vertelde Gajser tijdens de persconferentie. "Ze kwamen me allebei voorbij, maar toen ik Jeffrey terugpakte, wat ik volgens mij niet op een vuile manier deed, want we raakten elkaar niet, remde hij heel diep en duwde me naar de buitenkant. In mijn eigen woorden was dat een smerige actie. Misschien is dat soms een beetje nodig, maar ik rijd liever netjes. We zullen zien hoe dat in de laatste twee races gaat, maar als hij vies rijdt, kan ik dat ook terug doen."

Herlings, die zich met enig cynisme hardop afvroeg of Gajser in dezelfde race had gereden als hij, had een andere kijk op zijn actie. "Ik moest verdedigen", zo verklaarde hij. "Hij gaf mij daarvoor een duw en ik moest hem daar bij die bocht wel stilzetten, anders ging hij achter me langs. Het is niet zo dat ik in de derde versnelling zijn stuur uit zijn handen reed", was Herlings duidelijk in gesprek met Motorsport.com.

Over het gevecht met Gajser klaagde de KTM-rijder niet. Gevraagd naar of zoiets ook niet gewoon bij een titelstrijd hoort, antwoordde de Nederlander bevestigend. "Hij deed ook niets geks, geen vieze actie of zo. Hij blokkeerde mij ook, maar hij wilde me voorbij. Hij raakte me een beetje, maar dan ga ik niet liggen muggenziften."

Het feit dat Gajser via de media laat weten de actie van Herlings als vies te beschouwen, laat hem koud. "Het is niet zo dat we dit met elkaar aan de keukentafel kunnen bespreken of zo, dus ik snap wel dat hij dat zo doet. Hij weet ook wel dat ik het te horen krijg." Ook in de laatste twee MXGP's, in Mantova, verwacht Herlings vuurwerk. "Er staat zoveel op het spel. Ik houd het natuurlijk liever clean, maar als het moet, dan moet het. Ik heb heel veel voor deze titel moeten doen en zal dat ook tot het einde blijven doen."