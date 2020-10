Gajser blijft Honda trouw en verlengt MXGP-contract met HRC

Na zijn MX2-titel in 2015 promoveerde Gajser met Honda naar het hoogste niveau van de motorcross. Zijn debuutjaar in de MXGP leverde meteen een wereldtitel op, waarna er in 2019 een nieuwe titel volgde voor de inmiddels 24-jarige Sloveen. Gajser voert de WK-stand momenteel ook aan, mede doordat titelfavoriet Jeffrey Herlings is geveld door blessureleed.

Het huidige contract van Gajser loopt eind dit jaar af, maar een nieuwe krabbel onder een meerjarige verbintenis zorgt ervoor dat hij ook in de komende seizoenen de kleuren van Honda zal verdedigen. "Ik ben enorm blij met deze contractverlenging bij Honda en Team HRC", laat hij in een eerste reactie weten. "Ik werk al zeven jaar in deze omgeving en het team voelt inmiddels echt als familie voor mij. Ik wil ieder jaar voor de wereldtitel vechten en voel dat dit de beste plek is om dat te kunnen doen."

HRC-voorman Yoshishige Nomura is eveneens in zijn nopjes met de nieuwe deals: "Ik ben erg blij dat Tim en Mitchell voor ons blijven rijden op het hoogste niveau. Door COVID-19 wordt dit seizoen op basis van een zeer krap schema afgewerkt, maar Tim vecht nog wel volop voor de wereldtitel en Mitchell op zijn beurt voor een plek in de top-tien. Op deze manier hopen Team HRC en de coureurs ook in de komende jaren voor het kampioenschap te vechten en aan de verwachtingen van onze fans te voldoen." Waar Gajser als regerend wereldkampioen de ervaren kracht en vaandeldrager van Honda is, werkt Evans na zijn MX2-titel van vorig jaar pas zijn eerste seizoen op het hoogste niveau af.