De vijfde wereldtitel van Jeffrey Herlings: tien sleutelmomenten

1. Comeback na negen maanden

Het seizoen 2020 eindigde voor Herlings na zes GP's al op dramatische wijze. Met een voorsprong van 63 punten begon hij aan de training voor de zevende wedstrijd van het seizoen toen het noodlot toesloeg: hij viel ongelukkig en brak zijn nek. De GP van Rusland, de eerste van 2021, betekende de comeback voor Herlings na negen maanden zonder GP, en dat was te merken.

2. Modder in Maggiora

De Nederlander had moeite om in zijn ritme te komen en leek in de openingsfase van het seizoen niet bestand tegen de snelheid van Tim Gajser. In Maggiora, de derde GP van het seizoen, kwam daar pas verandering in. Herlings werd in de eerste manche zesde, nadat hij een steen uit zijn achterrem had moeten verwijderen. In de tweede manche veranderde de baan in een modderbad. Ook daarin moest hij van ver komen, maar won hij wel. Het leek de doorbraak te worden in Herlings' seizoen en werd ook door zijn vertrouwenspersoon en monteur Ruben Tureluren als de ommekeer beschouwd.

3. Fiasco in Oss

Het logische vervolg op de ommekeer in Maggiora was een daverende thuiszege in Oss geweest. Herlings begon daar uitstekend en won de eerste manche door, net als in Maggiora, Glenn Coldenhoff te verslaan. In het begin van de manche landde Monticelli echter op het schouderblad van Herlings, dat na inspectie gebroken bleek te zijn. De KTM-rijder had dus een manche gewonnen met een gebroken schouderblad, maar zou niet meer opstappen voor de tweede manche. Herlings' hoop op de wereldtitel viel in duigen.

VIDEO: Noodlot tart Herlings

4. Spektakel in Loket

De voornaamste reden dat Herlings nog een rol gaat spelen in het WK heeft zijn oorsprong in het Tsjechische Loket, zonder dat de Nederlander zelf in actie komt. Op dat moment heeft het er alle schijn van dat hij de tijd gaat nemen om zijn schouder te laten helen. Als WK-leider Gajser echter ten val komt en kostbare punten laat lopen, begint er een idee te borrelen bij Herlings. De achterstand van 51 punten is nog enigszins te overzien in de ogen van The Bullet. Als hij daarna hoort dat de MXGP van Finland wordt afgelast en hij dus binnenkort bijna een maand rust krijgt, weet hij het zeker: hij komt eerder terug!

5. 'Halve Herlings' schrijft historie

Tot de zaterdag voor de MXGP van Vlaanderen is nog niet zeker of Herlings aan de start gaat verschijnen. Een kleine twee weken na het oplopen van zijn schouderbladbreuk lijkt het een onbegonnen missie, maar, zoals hij het zelf verwoordde, hij wilde 'proberen zijn titelkansen te redden.' En of hij dat deed! Door de eerste manche te winnen verrast hij vriend en vijand. Een valpartij bij de start van de tweede manche weerhoudt hem van de dagzege, maar Herlings is terug en zou ook in de GP erna in Letland direct van voren meestrijden. Hij heeft zijn titelkansen gered, al kostte hem dat heel veel moeite. "Ik denk dat er morgen een takelauto gebeld moet worden om me uit bed te halen. Ik kan mijn arm nauwelijks meer gebruiken", zei Herlings na afloop om vervolgens te concluderen dat het toch wel bijzonder was wat hij als 'halve Herlings' neer had gezet.

VIDEO: Hoe Herlings terugkwam in Lommel

6. Terug aan de top

Het kost Herlings slechts vijf GP's om de achterstand op Gajser in te lopen, als inmiddels ook Romain Febvre boven komt drijven als serieuze kandidaat in de titelstrijd. Het is echter Herlings die in Sardinië de rode plaat opeist na een bijzonder dominante vertoning in het zware Zuid-Italiaanse zand. De comeback is compleet!

7. Teamspel

In Teutschenthal heeft Herlings het niet voor het eerst aan de stok met teamgenoot Jorge Prado. De Spaanse merkgenoot is een luis in de pels van zowel Herlings als Tony Cairoli en is een goede verdedigende rijder. Soms gaat hij echter iets te ver, zo ook in Duitsland. Als Herlings en Prado gezamenlijk op de finishlijn afstuiven, steekt de Spanjaard de baan over en kan Herlings hem in de lucht niet meer ontwijken. Ze vallen samen, maar de Nederlander staat snel op. Hij is tweede geworden in de manche, maar de pijntjes van de val spelen hem parten in de tweede manche. Het kost hem even de leiding in het kampioenschap. Hierna zouden de verhoudingen binnen KTM op scherp komen te staan. "Ik ben op dit moment nog de enige die voor KTM in aanmerking komt voor de titel, dus dan kunnen wel elkaar beter niet van de baan rijden", zou Herlings er na afloop over zeggen.

Jeffrey Herlings en Jorge Prado crashen tijdens de MXGP van Duitsland Foto: Ray Archer

8. Acht tellen

Als het MXGP-circus neerstrijkt in Trentino heeft Herlings al genoeg meegemaakt. De stroeve start, de zware blessure, het geblesseerd moeten rijden en de clash met Prado: het is een ongelofelijk zwaar seizoen aan het worden, maar hij is nog altijd niet verlost van de pech. Tijdens de tweede GP in Trentino, een paar dagen nadat Herlings een voorschot op de titel leek te nemen door een voorsprong van 24 punten te pakken, gaat het opnieuw mis. Hij valt zelf bij de start en dan rijdt iemand anders over zijn motor de gasleiding kapot: de motor start niet meer en Herlings is zijn voorsprong kwijt. Als hij een paar dagen later tijdens de laatste GP in Trentino ook nog eens twee keer hard valt, weet hij nog maar net zijn achterstand te beperken. Later zou Herlings verklaren zich als een bokser te voelen: "Ik heb denk ik al acht tellen gekregen, maar ik sta steeds weer op!" Febvre neemt de leiding over van Herlings en gaat de laatste week in als houder van de rode plaat.

9. Redden wat er te redden valt

Met drie punten achterstand reist Herlings af naar Mantova voor de laatste twee GP's. Het zand dat hem zo goed lag tijdens de Motocross of Nations, lijkt het perfecte toneel voor hem om de titel definitief binnen te slepen. Herlings is veruit de snelste, maar gooit opnieuw zijn eigen ruiten in. Een val in de chicane zorgt ervoor dat hij in de eerste manche terugvalt tot de twaalfde plaats. Herlings moet één van zijn beste wedstrijden van het seizoen rijden om de wereldtitel in eigen hand te houden - en dat lukt hem! Waar Gajser onder de druk lijkt te zijn bezweken en bij een tegenslag tijdens de start de baan af moest snijden, weet Herlings zijn kansen juist in leven te houden, al bedraagt zijn achterstand dan wel nog altijd drie punten.

10. De Knock-Out

Op de slotdag van het kampioenschap is nog alles mogelijk, maar Herlings weet op de beslissende momenten toe te slaan. Hij wint de eerste manche en staat daarmee op gelijke hoogte met Romain Febvre. Halverwege de tweede manche van de Grand Prix van Mantova gaat Romain Febvre onderuit en kan Herlings wegrijden. Hij staat nog wel even onder druk van Tim Gajser, maar de 99ste Grand Prix-zege is een feit en daarmee heeft hij ook de vijfde wereldtitel uit zijn carrière binnen.