28 december is in Spanje hoe we in de rest van de wereld 1 april beschouwen, ofwel: april fool’s day. Bij navraag door Motorsport.com bij het management van Prado werd al snel bevestigd dat het inderdaad om een grap van een Spaanse motorcross-website ging. Een geslaagde, want meerdere grote websites namen het nieuws over, om vervolgens het bericht te verwijderen of aan te passen.

Volgens het betreffende nieuwsbericht, afkomstig van de fanclub van de jonge Spanjaard, zou Prado in de eerste negen races in actie komen om vervolgens weer terug te keren in het WK motorcross. Het WK Supercross vormt altijd de start van het seizoen en dus waren er tijdtechnisch wel mogelijkheden.

Tussen 16 januari en 23 januari wordt drie keer in Houston gereden. Tussen 30 januari en 6 februari in Indianapolis. Op 13 en 20 februari in Orlando en op 6 maart op de Daytona International Speedway. Daarna zou Prado nog precies een maand hebben, tot 6 april, totdat het WK MXGP van start gaat. Dat zou zijn voorbereiding serieus hebben beïnvloed en het is ook altijd maar de vraag of je heel blijft bij de supercross, wat nog blessuregevoeliger is dan de reguliere motorcross-wedstrijden.

Hoewel Prado een van de weinige rijders is in Europa die serieus potten zou kunnen breken in het Supercross-kampioenschap, met zijn technische begaafdheid en uitstekende timing, gaat het natuurlijk niet gebeuren.

Wat is supercross?

Supercross is eigenlijk de tegenhanger van motorcross. Op kleinere, krappere baantjes die veel meer om timing draaien, ten opzichte van de zware banen in de open lucht, nemen crossers het tegen elkaar op. Vaak worden deze banen aangelegd in sportstadions en een enkele wedstrijd wordt dus op het wereldberoemde complex verreden waar ook de 24 uur van Daytona plaatsvindt.

Supercross is in Amerika veel groter dan motorcross, qua publiek maar ook qua geld. Cooper Webb, die in 2019 kampioen werd, rekende ooit uit dat een kampioenschap in de ‘stadioncross’ hem een miljoen meer opleverde dan wanneer hij de AMA Nationals outdoor-titel zou pakken.

Supercross-start Foto: Simon Cudby

Herlings beëindigt traditie

Dat grote geld trekt ook ‘Europese’ crossers aan. De laatste MXGP-rijder die de overstap maakte naar het Supercross is echter alweer even geleden. Maar tot 2012 kwam het regelmatig voor dat kampioenen uit Europa de oversteek maakten naar de VS. Ken Roczen en Marvin Musquin zijn de meest in het oog springende namen die nog recent Europa voor het grote geld in Amerika inruilden.

Jeffrey Herlings maakte eigenlijk in 2012 een einde aan die traditie. Hoewel ook van hem werd verwacht dat hij die stap in ieder geval zou proberen te maken, gebeurde dat nooit. Tim Gajser is wel iemand die nog wel eens een Amerikaanse supercross-wedstrijd meepakte, al was dat wel de Monster Energy Cup, een op zichzelf staand evenement.

Tegenwoordig zijn het, met alle respect, alleen nog de mindere goden die de overstap wagen. Soms zijn het rijders die geen titel in het WK motorcross weten te pakken, maar vaak vertrekken ze al vroeg in hun carrière om hun droom na te jagen.

Anstie, Ferrandis en de Lawrence-broertjes

In die eerste categorie valt Max Anstie. De Brit kwam na 2019 niet meer in aanmerking voor een topzitje in de MXGP en zocht zijn heil in Amerika. Anstie had in zijn vroegere jaren al supercross gereden en zou dat in 2020 weer doen, ware het niet dat een oude blessure hem parten speelde. In zijn jaren in de MX2 en MXGP was hij altijd wel een podiumkandidaat maar nooit een echte concurrent voor rijders als Gajser, Herlings en Cairoli.

Hunter Lawrence was een gevierd talent in Europa, maar de jonge Australiër besloot met zijn jongere broer Jett al voor zijn twintigste naar de VS te trekken. Beide crossers maakten in de 250-opstapklasse in 2020 een hele sterke indruk en lijken op weg naar een mooie carrière.

Dylan Ferrandis valt er eigenlijk tussenin. De Fransman had een vergelijkbare potentie als Anstie, maar bewandelde eigenlijk de omgekeerde weg: in zijn jonge jaren in Europa en vervolgens naar de VS. Hij won daar inmiddels meerdere titels, zowel in de Nationals als Supercross.

De droom van Prado

Helemaal uit de lucht komt het gerucht over een SX-avontuur van Prado niet vallen. De Spanjaard leek na Roczen en Musquin het volgende KTM-product te zijn dat onderweg was naar de VS. Dat wilde hij echter als wereldkampioen doen. Toen hij eenmaal zijn MX2-titel binnensleepte, was het opvallend stil rondom die verwachtte overstap. Toen hij in 2019 zijn tweede titel pakte en Cooper Webb in datzelfde jaar de SX-titel greep voor KTM, waren zijn kansen definitief verkeken.

Uiteindelijk bepaalt de fabrikant immers wie waar rijdt en met een sterke bezetting in Amerika, zou het een raar signaal afgeven wanneer Prado wordt overgeplaatst. Om diezelfde reden gebeurde dat met Herlings ook niet en werden zijn plannen om in 2019 de Nationals te rijden snel afgewimpeld door zijn werkgever.

Europa vs Amerika

Toch was het een schitterende zet geweest als KTM Prado voor een paar races had laten overstappen. Het is niet alleen de droom van Prado, maar ook die van menig motorcross-fan om een Europeaan het weer eens tegen de Amerikanen op te zien nemen. Altijd blijft de vraag hoe de krachtsverhoudingen liggen.

Op de 250cc-machine had het misschien nog logischer geweest dan in de hoogste klasse. Prado is immers een kleinere rijder en had dan in ieder geval een gooi kunnen doen naar het East Coast-kampioenschap, dat op twee wedstrijden na in het begin van het jaar wordt verreden.

Of hij kans had gehad zullen we echter nooit weten. Het was een mooi gerucht, een grap, en niet meer dan dat!