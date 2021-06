Start MXGP seizoen in Rusland - Hoe en waar te volgen?

De Grand Prix van Rusland volgt op de langste winterperiode in de recente geschiedenis voor de crossers, die begin november hun seizoen tot een einde brachten. Tim Gajser werd in de koningsklasse MXGP wereldkampioen gekroond, terwijl Tom Vialle in de MX2 de kroon opeiste.

De beste Nederlanders in het eindklassement in 2020 waren Glenn Coldenhoff in de MXGP (achtste ondanks een blessure) en Roan van de Moosdijk (zevende). Dit jaar zullen zij en ook viervoudig kampioen Jeffrey Herlings een gooi doen naar de WK-titel, te beginnen komende zondag in Rusland.

Om 09.15 start de MX2 met trainen, om 10.15 start de MXGP met de training. De MXGP Race 1 start altijd om 13.15 uur lokale tijd, Race 2 om 16.10 uur. MX2 Race 1 is om 12.15 uur, MX2 Race 2 om 15.10 uur.

Is er een livestream van het WK motorcross MXGP?

Het WK motorcross is te volgen via de livestream op de website van de NOS. Daar worden alle MXGP-wedstrijden uitgezonden. Via de betaalde streamingsdienst van MXGP zijn ook alle trainingen en wedstrijden van de MX2 te zien. Op MXGP-TV kunnen de sessies van de supportklasses op zaterdag worden bekeken. Ook is de livetiming te volgen op de website van MXGP.

Wordt er één of twee dagen gecrosst?

Net als in 2020 is vanwege de coronasituatie en de hierdoor snel op elkaar volgende raceweekenden bepaald dat de MXGP-wedstrijden alleen op zondag worden afgewerkt. Dat betekent dus slechts één gecombineerde training, waarin de eerste 20 minuten vrije training zijn en de laatste 25 minuten tijdtraining (of kwalificatietraining), en géén kwalificatierace.

Hoe wordt de startopstelling bepaald in de MXGP?

In tegenstelling tot veel andere raceklasses starten de rijders in het WK motorcross allemaal vanaf dezelfde lijn, waar een starthek is opgesteld. Wanneer dit valt mag iedereen gaan racen. De uitslag van de kwalificatie, of dit nu een race of een training is, bepaalt wie de eerste keuze heeft bij de startopstelling. Dat betekent dat de nummer één van de kwalificatie als eerste een plekje mag zoeken. Die probeert natuurlijk altijd voor de snelste weg naar de eerste bocht te gaan. Afhankelijk van de ligging van de baan en de ondergrond kan dat buitenom of binnendoor zijn.

Hoe worden de punten verdeeld in het WK?

In beide manches zijn evenveel punten te verdienen. De winnaar krijgt 25 punten, de nummer twee krijgt er 22, de nummer drie 20, wie vierde wordt 18, wie vijfde wordt 16, wie zesde wordt 15. Daarna is het verschil steeds één punt tot de nummer 20 die het laatste puntje pakt. De maximale score per weekend is dus 50 punten.

Hoe wordt de winnaar bepaald van een GP?

De winnaar is de crosser die na twee manches opgeteld de meeste punten heeft verzameld. Wanneer het resultaat gelijk is, is het resultaat van de tweede manche doorslaggevend.

Welke Nederlanders doen ermee in het WK motorcross?

Nederland doet het de laatste jaren uitstekend in de MXGP. Met KTM-rijder Jeffrey Herlings heeft Nederland de allersnelste crosser ter wereld in huis en met Glenn Coldenhoff (Yamaha), Brian Bogers (GasGas) en Calvin Vlaanderen (Yamaha) heeft het nog een aantal andere troeven in huis.

In de MX2-klasse is Roan van de Moosdijk (Kawasaki) normaal gesproken de belangrijkste Nederlandse troef. Kay de Wolf (Husqvarna) debuteert dit jaar in het WK. Of Davy Pootjes (Kawasaki) en Bas Vaessen (KTM) nog in actie gaan komen in 2021 is de vraag. Beide rijders kampen met hardnekkige en langdurige blessures.

Hoe staat Herlings ervoor?

Hoewel Jeffrey Herlings al vier keer wereldkampioen is geworden, is hij gebrand op nieuw succes. De twee seizoenen na zijn dominante WK-jaar in 2018 liepen uit op teleurstellingen. In 2019 was hij voor het seizoen begon al uitgeschakeld. In 2020 brak hij zijn nek toen hij meer dan 60 punten voorsprong had in het WK. Dit jaar komt hij genezen en fit aan de start. Ook won hij alle drie de voorbereidingswedstrijden waaraan hij deelnam.

Is er een Motocross of Nations in 2021?

Er staat dit jaar weer een editie gepland van de Motocross of Nations, de landenwedstrijd die Team Nederland in 2019 won. In 2020 werd deze niet verreden en dus is Nederland nog altijd titelhouder. In 2021 wordt de MXoN voor het eerst tijdens het seizoen verreden, waarbij is vastgelegd dat de resultaten in deze race, op 27 september in Mantova, ook meetelt voor de WK-stand.

Kalender WK Motorcross 2021:

Event Locatie Datum MXGP van Rusland Orlyonok 13 juni 2021 MXGP van Groot-Brittannie Matterley Basin 27 juni 2021 MXGP van Italië Maggiora 4 juli 2021 MXGP van Letland Kegums 11 juli 2021 MXGP van Nederland Oss 18 juli 2021 MXGP van Tsjechië Loket 25 juli 2021 MXGP van Vlaanderen-België Lommel 1 augustus 2021 MXGP van Zweden Uddevalla 15 augustus 2021 MXGP van Finland Iitti-KymiRing 22 augustus 2021 MXGP van Turkije Afyonkarahisar 5 september 2021 MXGP van Sardinië Riola Sardo 19 september 2021 Motocross of Nations Mantova 27 september 2021 MXGP van Duitsland Teutschenthal 3 oktober 2021 MXGP van Frankrijk TBA 10 oktober 2021 MXGP van Spanje Intu Xanaú - Arroyomolinos 17 oktober 2021 MXGP van Portugal Agueda 24 oktober 2021 MXGP van Trentino Pietramurata 31 oktober 2021 MXGP van Argentinië TBA 14 november 2021 MXGP van Azië Borobudur 28 november 2021 MXGP van Indonesië Bali 5 december 2021

Deelnemers MXGP 2021:

Team Rijders Red Bull KTM Factory Racing Jeffrey Herlings Tony Cairoli Jorge Prado Team HRC Tim Gajser Mitch Evans Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Glenn Coldenhoff Jeremy Seewer Ben Watson Monster Energy Kawasaki Racing Team Romain Febvre Ivo Monticelli Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Arminas Jasikonis Thomas Kjer Olsen Standing Construct GasGas Factory Racing Brian Bogers Pauls Jonass Gebben van Venrooy Yamaha Racing Calvin Vlaanderen Brent van Doninck Kevin Strijbos JM Honda Racing Henry Jacobi Michele Cervellin MRT Racing Team Alessandro Lupino Honda SR Motoblouz Nathan Watson Benoit Paturel Hostettler Yamaha Racing Team Arnaud Tonus Valentin Guillod SS24 KTM MXGP Shaun Simpson JT911 KTM Racing Team Jordi Tixier JWR Honda Racing Miro Shivonen Vsevolod Brylyakov JD GUNNEX KTM Racing Team Lorenzo Locurcio Hitachi KTM Fuelled by Milwaukee Adam Sterry PAR Homes RFX Husqvarna Josh Gilbert Evgeny Bobryshev REVO-Seven-Kawasaki Team Dylan Walsh KTM Sarholz Racing Team Cyril Genot KTM Kosak Team Tom Koch JK Racing Yamaha Alvin Östlund Motostar.se Anton Gole SDM Corse Betamotor Racing Jeremy van Horebeek Jimmy Clochet SM Action GasGas Aberto Forato

Deelnemers MX2 2021: